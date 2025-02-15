Tuyển Kế toán trưởng Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe
Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 40 Triệu
Công việc chuyên môn:
Công việc quản lý:
Công việc khác:
Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ
Giới tính:
Học vấn: Ứng viên tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên các chuyên ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng.
Học vấn
Kinh nghiệm
02 năm kinh nghiệm
Kỹ năng:
Thái độ/Tính cách:
Giới tính:
Học vấn: Ứng viên tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên các chuyên ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng.
Học vấn
Kinh nghiệm
02 năm kinh nghiệm
Kỹ năng:
Thái độ/Tính cách:
Tại Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập:
30.000.000 – 40.000.000 VNĐ/tháng.
Các thông tin khác:
30.000.000 – 40.000.000 VNĐ/tháng.
Các thông tin khác:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI