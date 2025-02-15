Tuyển Kế toán trưởng Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe
Ngày đăng tuyển: 15/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Công việc chuyên môn:
Công việc quản lý:
Công việc khác:

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ
Giới tính:
Học vấn: Ứng viên tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên các chuyên ngành Kế toán, Tài chính ngân hàng.
Học vấn
Kinh nghiệm
02 năm kinh nghiệm
Kỹ năng:
Thái độ/Tính cách:

Tại Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:
30.000.000 – 40.000.000 VNĐ/tháng.
Các thông tin khác:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe

Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 81C, Lý Nam Đế, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

