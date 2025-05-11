Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 705 Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết lập, hướng dẫn và thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán, lập chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định của pháp luật và luật thuế Việt Nam.

Xây dựng hệ thống thông tin kế toán và báo cáo kế toán quản trị phục vụ cho việc lập kế hoạch kinh doanh, lập ngân sách hàng năm và các yêu cầu quản trị khác.

Xây dựng quy trình, phương pháp tính giá thành sản phẩm và tham mưu cho Ban Giám đốc về việc quản trị hàng tồn kho nhằm tối ưu hóa chi phí sản xuất.

Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp.

Cung cấp số liệu kế toán đầy đủ và hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc tổng hợp và phân tích các chi phí; từ đó đưa ra nhận định và các giải pháp phù hợp.

Lập – trình bày báo cáo tài chính, cung cấp hồ sơ, số liệu và giải trình cho cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng theo yêu cầu.

Triển khai và thực hiện việc quyết toán thuế, hoàn thuế GTGT (nếu có) ….

Phối hợp với ban lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức bộ máy kế toán – tài chính, đảm bảo tiêu chí khoa học, hiệu quả – phân công nhiệm vụ, công việc rõ ràng cho từng nhân viên của bộ phận.

Hướng dẫn đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên kế toán.

Giám sát, kiểm tra và đánh giá hiệu quả công việc của kế toán viên.

Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của Công ty.

Lập kế hoạch và đảm bảo kế hoạch tài chính: mua hàng, thanh toán cho nhà cung cấp, các khoản phát sinh khác. Lập kế hoạch ngân sách và phương án sử dụng quản lý nguồn vốn.

Kiểm tra, giám sát hoạt động thu chi của Công ty đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Quản lý và tìm cách tối ưu hóa hạn mức tín dụng ngân hàng.

Tham gia đánh giá hiệu quả hoạt động của các dự án đầu tư/phương án kinh doanh.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành Tài chính/Kế toán/Kiểm toán/Ngân hàng.

Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm kế toán, trong đó có ít nhất 03 năm ở vị trí tương đương.

Có chứng chỉ kế toán trưởng. Chứng chỉ CPA/ACCA là một lợi thế.

Có kinh nghiệm về quyết toán Thuế, hoàn thuế, tham mưu cho Giám đốc về Luật thuế, Luật đầu tư và hệ thống kế toán Việt Nam.

Nắm vững Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán, Luật kế toán, Luật thuế ….

Hiểu về luật: Đầu tư, Thương mại, Dân sự, văn bản pháp luật liên quan ngành nghề kinh doanh.

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thuộc ngành nhiệt điện hoặc xử lý rác thải và quy mô lớn (từ 200-500 người).

Khả năng tiếng anh tốt (4 kỹ năng).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp, công đoàn theo quy định của Luật lao động.

Được tham quan du lịch nghỉ mát hàng năm.

Được hưởng các phụ cấp liên quan đến công việc.

Được đánh giá, xét tăng lương định kỳ hàng năm.

Các chế độ thưởng hiệu suất làm việc, thưởng năm, lễ Tết, ...

Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Các chế độ khác theo nội quy/ quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)

