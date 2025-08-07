Tuyển Kế toán trưởng Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hanoi, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Khách hàng của Navigos Search là công ty lớn trong mảng xây dựng tại Việt Nam.

- Lập dự toán và bóc tách khối lượng các công trình xây dựng dân dụng (bao gồm các hạng mục xây dựng cơ bản, điện, mạng thoại, hệ thống điều hòa không khí, v.v.)

- Lập tổng mức đầu tư cho các dự án xây dựng dân dụng.

- Cập nhật và nắm bắt giá cả vật tư, vật liệu trên thị trường.

- Hiểu rõ và vận dụng tốt các văn bản pháp luật, quy định hiện hành về định mức chi phí, dự toán và quản lý chi phí xây dựng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành thuộc khối Xây dựng; ưu tiên ứng viên được đào tạo chuyên sâu về dự toán xây dựng (Kỹ sư Kinh tế xây dựng là một lợi thế).

- Có từ 3–5 năm kinh nghiệm bóc tách khối lượng và lập dự toán cho các công trình xây dựng vốn ngân sách.

- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel), đặc biệt là phần mềm dự toán G8; biết sử dụng AutoCAD cơ bản.

- Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại các công ty tư vấn thiết kế hoặc thi công xây lắp.

- Có khả năng làm việc với khách hàng và bảo vệ hồ sơ giá.

Tại Navigos Search's Client Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng year-end

Thưởng

year-end

