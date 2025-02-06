Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Chế Tạo Điện Cơ HEM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu

Mức lương Đến 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tổ 24, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Đến 40 Triệu

1. Xây dựng, tổ chức thực hiện các quy trình, quy chế, quy định và điều hành toàn bộ công việc của P. Kế toán

2. Tổ chức thực hiện đầy đủ chính xác và đúng hạn các BCTC, báo cáo hợp nhất, báo cáo thuế và báo cáo thống kê theo quy định của Công ty và Pháp luật.

3. Quản lý và thực thi kế hoạch thu chi, ngân sách, báo cáo tính khả thi dòng tiền, mua sắm, đầu tư.

4. Phân tích báo cáo để kiểm soát chi phí, công nợ, kho đưa ra giải pháp kịp thời để tối ưu vận hành. Kiểm soát tối ưu giá vốn sản xuất.

5. Tư vấn và tham mưu về quản lý tài chính kế toán, thuế, xây dựng quy trình, quy định, vận hành hệ thống.

6. Triển khai và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm kế toán

7. Làm việc với các đối tác: Ngân hàng, thuế, bảo hiểm, Kiểm soát nội bộ,…

Với Mức Lương Đến 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán

2. Kinh nghiệm: trên 5 năm kinh nghiệm KTT, ưu tiên làm mảng sản xuất.

3. Nhanh nhẹn, trung thực, chu đáo, cẩn trọng, điềm tĩnh, biết lắng nghe, kiên nhẫn. Công bằng, khách quan.

4. Cương quyết nhưng uyển chuyển trong việc xử lý các vấn đề liên quan trong phạm vi công việc được giao.

Tại Công Ty TNHH Chế Tạo Điện Cơ HEM Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chế Tạo Điện Cơ HEM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin