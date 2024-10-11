Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tư vấn Kinh doanh Lập nghiệp Quốc gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần Tư vấn Kinh doanh Lập nghiệp Quốc gia
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/11/2024
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Kinh doanh Lập nghiệp Quốc gia

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Lập và quản lý kế hoạch tài chính, tham mưu Ban Lãnh đạo Công ty về việc huy động và sử dụng nguồn vốn hiệu quả. Chủ động theo dõi và thực hiện việc thu hồi công nợ. Định kỳ rà soát, xây dựng, tổ chức và chuẩn hóa hệ thống tài chính kế toán bao gồm: Xây dựng các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến lĩnh vực tài chính kế toán của Công ty. Thu thập, xử lý thông tin, hạch toán số liệu của các kế toán chi tiết của Công ty. Tiếp nhận, kiểm tra và đối chiếu cân đối số liệu. Phát hiện sai sót và hướng dẫn, phối hợp với các kế toán chi tiết xử lý, điều chỉnh phù hợp. Kiểm soát các báo cáo thuế phải nộp hàng tháng, quý, năm. Thực hiện công tác quyết toán thuế với cơ quan thuế. Lập báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính và tổng hợp số liệu kế toán, các báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo Công ty. Theo dõi hợp đồng kinh tế của Công ty từ khi ký, tạm ứng, thanh toán hợp đồng cho đến khi thanh lý hợp đồng. Kiểm duyệt các khoản. Theo dõi tài sản cố định, hạch toán khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ dụng cụ và các nghiệp vụ kế toán khác. Kiểm tra, giám sát việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu, chứng từ kế toán. Trực tiếp lập kế hoạch cho bộ phận và phân công công việc, hướng dẫn, hỗ trợ các nhân viên trực thuộc. Xây dựng đội ngũ nhân viên trong bộ phận, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ kế cận và Các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Công ty.
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng phân tích báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh. Biết xây dựng quy trình, quy chế, các mẫu bảng biểu. Có thể làm việc độc lập hoặc nhóm, tư duy tốt. Kỹ năng sắp xếp, điều phối và quản lý công việc tốt. Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm ứng dụng. Nhiệt tình, năng động, có khả năng làm việc độc lập và phối hợp với các phòng ban hoàn thành công việc được giao đúng thời hạn. Có thái độ làm việc hòa nhã, nghiêm túc, sẵn sàng tiếp nhận yêu cầu công việc do cấp trên giao.
Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Kinh doanh Lập nghiệp Quốc gia Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp ăn trưa, gửi xe. Được cung cấp trang thiết bị làm việc, máy tính. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện. Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc. Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật, hiếu, hỉ, du lịch hàng năm...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Kinh doanh Lập nghiệp Quốc gia

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 441D Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

