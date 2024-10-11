Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH THẨM MỸ VIỆN PHYSIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hapulico, 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng

- Triển khai công việc thuộc chức năng nhiệm vụ được giao về công tác tài chính theo đúng quy định; - Chủ động phối hợp với các phòng ban trong tập đoàn hoàn thành công việc theo phân công. - Chịu trách nhiệm về hiệu quả công việc được giao. - Lập, tổng hợp, báo cáo phân tích doanh số/doanh thu, chi phí marketing, chi phí CSKH, cập nhật tình hình doanh số thay đổi của các cơ sở, thương hiệu theo yêu cầu. - Kiểm soát chi phí marketing hàng tháng nhằm đảm bảo hoạt động của marketing với chi phí hợp lý nhất. - Báo cáo tình hình doanh số, chi phí Marketing, mức độ tăng giảm mỗi tuần cho Giám đốc tài chính, Ban Tổng Giám đốc để hướng điều chỉnh hoạt động kinh doanh kịp thời. - Kiểm soát thu chi cơ sở hàng ngày/tháng/quý/năm đảm bảo các cơ sở thực hiện đúng quy trình quản lý thu, chi đã ban hành. - Lập kế hoạch, báo cáo cấp quản lý và Ban Tổng Giám đốc về kế hoạch thanh tra, kiểm soát thu/chi các cơ sở trên toàn hệ thống.

- Tính lương, bảo hiểm cho nhân viên... - Chịu trách nhiệm kiểm tra (tương đương với thanh tra của phòng) về việc kiểm tra và thanh tra việc thực hiện thu/chi, quản lý kho, việc nhập xuất tồn kho của cơ sở theo định kỳ hàng Quý. - Phân tích doanh thu, chi phí marketing; các chỉ số khác... theo tháng/quý/năm để tham mưu cho Kế toán trưởng, Ban Tổng Giám đốc. - Chịu trách nhiệm về các số liệu báo cáo gửi Giám đốc Tài chính. - Các công việc khác theo sự phân công.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán.

- Kinh nghiệm ít nhất 03 năm tại vị trí tương đương

- Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Tài chính kế toán, nguyên tắc chuẩn mực tài chính kế toán, quy định pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, thuế, bảo hiểm xã hội.

- Có khả năng sử dụng thành thạo một trong các phần mềm kế toán phổ biến: MISA, Fast accounting,...

- Nắm chắc chế độ, thể lệ và các nghiệp vụ tài chính kế toán trong doanh nghiệp.

- Có khả năng lập và đọc/hiểu sâu báo cáo tài chính.

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích, đánh giá; làm việc khoa học, chính xác.

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ VIỆN PHYSIS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu Nhập: Thỏa thuận theo năng lực thực tế

- Thưởng các dịp lễ tết (tết dương và tết âm), dịp lễ (30/04-1/5; 2/9; Trung thu...) sinh nhật,hiếu-hỷ...

- Phụ cấp ăn trưa, hỗ trợ các thiết bị làm việc

- Review đánh giá tăng lương hàng năm

- Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ ốm/nghỉ chế độ thai sản/hiếu hỉ... theo luật lao động

- Làm việc tại công ty quy mô lớn, quy trình làm việc chuyên nghiệp, được khuyến khích sáng tạo và phát triển các ý tưởng mới

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ VIỆN PHYSIS

