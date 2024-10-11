Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường

Kế toán trưởng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phượng Bãi, Biên Giang, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Quản lý chung hoạt động liên quan đến tài chính kế toán;
- Quản lý đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ xây dựng đội ngũ kế toán viên. Phòng kế toán 4-5 nhân sự;
- Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ doanh nghiệp;
- Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính;
- Lập báo cáo tài chính và các nhiệm vụ khác liên quan tới hệ thống kế toán Công ty;
- Quản lý và kiểm soát dòng tiền;
- Tổ chức hệ thống kế toán của công ty, phối hợp với các phòng ban khác thu thập chứng từ, thực hiện ghi chép, hạch toán, kiểm tra các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh duy trị và đổi mới tích cực các nghiệp vụ kế toán đảm bảo đúng đủ kịp thời;
- Tham mưu cho Giám đốc các vấn đề liên quan đến chế độ kế toán và chính sách thuế kịp thời, cảnh báo việc vi phạm các quy định về chế độ kế toán và quy chế Công ty cho các phòng ban;
- Tổ chức lập báo cáo tài chính công ty đảm bảo chất lượng và thời gian quy định;
- Tổ chức lập các báo cáo thuế theo đúng thời gian quy định của Pháp luật về thuế và có giải pháp tiết kiệm chi phí;
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên và công ty.
-

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính.
- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm vị trí kế toán trưởng, có kinh nghiệm làm việc trong công ty thương mại và sản xuất (Ưu tiên trong lĩnh vực sản xuất bao bì đóng gói, đồ nhựa).
- Đã làm việc trong công ty có doanh thu > 100 tỷ, quy mô nhân sự > 70 người.
- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ, chuẩn mực kế toán, am hiểu chính sách thuế, am hiểu về luật pháp liên quan đến tài chính doanh nghiệp.
- Tổ chức thực hiện đúng quy định về chính sách thuế, tham mưu các giải pháp tiết kiệm chi phí thuế, có kinh nghiệm làm việc với cơ quan thanh tra thuế;
- Tổ chức thực hiện thành thạo các báo cáo tài chính công ty;
- Có kĩ năng tổ chức sắp xếp, kiểm tra giám sát thực hiện công việc;
- Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm kế toán, làm việc tỉ mỉ, tinh thần trách nhiệm cao, tư duy độc lập.

Tại Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 20.000.000đ – 30.000.000đ/tháng
- Thưởng sinh nhật, lễ tết, thưởng theo quy định của công ty, đánh giá năng lực 6 tháng/lần;
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cạnh tranh và năng động;
- Thực hiện đầy đủ các chế độ theo Luật lao động và BHXH hiện hành, đóng BHXH khi kết thúc thời gian thử việc;
- Đào tạo nâng cao kỹ năng và trình độ chuyên môn;
- Tham gia các hoạt động đoàn thể và văn hóa doanh nghiệp;
- Được đi thăm quan du lịch hàng năm, dã ngoại....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường

Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tổ dân phố Yên Phúc, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

