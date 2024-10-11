Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books

Kế toán trưởng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Senco Building S5

- 17 Làng Nghề, Tân Triều, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Tổ chức điều hành mọi hoạt động của phòng TCKT của toàn hệ thống (tất cả các công ty thành viên) Xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Ban Giám đốc các quyết định về chính sách, quản lý tài chính/kế toán/thuế/BHXH đúng pháp luật, phù hợp với đặc điểm Công ty Lập kế hoạch tài chính, dòng tiền cho công ty trong ngắn hạn và dài hạn, đảm bảo sự chính xác, kịp thời Xây dựng, tổ chức và chuẩn hóa các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến hoạt động thu chi, tài chính kế toán Tổ chức triển khai công tác hạch toán kế toán Quản lý, kiểm tra, kiểm soát và theo dõi sổ sách kế toán Tổng hợp, phân tích tài chính công ty thường xuyên nhằm đánh giá đúng đắn tình hình, kết quả và hiệu quả kế hoạch kinh doanh Chịu trách nhiệm về các giao dịch với các cơ quan: Thuế, Sở Kế hoạch đầu tư, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng.... Lập báo cáo tài chính hàng quý, năm tài chính, báo cáo quản trị và phân tích kết quả kinh doanh định kỳ hàng tháng và các báo cáo khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc công ty tại từng thời điểm Quản lý và kiểm soát các hoạt động của phòng Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Đại học trở lên các chuyên ngành: Tài chính – Kế toán, Kiểm toán Kinh nghiệm ít nhất 5 năm trong ngành Tài chính – Kế toán, trong đó có 4 năm làm Kế toán trưởng Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng giáo dục, đào tạo Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Tài chính Kế toán, nguyên tắc chuẩn mực tài chính Kế toán, các quy định liên quan đến doanh nghiệp, thuế và BHXH Có khả năng sử dụng thành thạo một trong các phần mềm kế toán phổ biến: Misa, Fast.... có kinh nghiệm triển khai phần mềm là 1 lợi thế Có khả năng lập và đọc/hiểu sâu báo cáo tài chính Khả năng tổng hợp, phân tích, đánh giá và làm việc khoa học, chính xác
Tại Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong một hệ sinh thái giáo dục toàn diện (nghiên cứu & phát triển sản phẩm, xuất bản sách, du học, đào tạo, công nghệ giáo dục,...). Môi trường làm việc nhân văn, năng động, sáng tạo và 3 trao (cơ hội, quyền và ngân sách). Thu nhập cạnh tranh trên thị trường, theo năng lực và hiệu quả. Lương tháng thứ 13, thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty. Quà Tết và thưởng các ngày lễ lớn trong năm. Tham gia các hoạt động ngoại khóa, tri ân, team building của Công ty. Tham gia các chương trình đào tạo và phát triển cá nhân (IDP) của Công ty. Tham gia đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động hiện hành: BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books

Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 5TM1-14 Sunrise C , Khu đô thị The Manor, Đại lộ Chu Văn An, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

