Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH dịch vụ nhà máy điện Việt Nam năng lượng Trung Quốc làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Công ty TNHH dịch vụ nhà máy điện Việt Nam năng lượng Trung Quốc
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Công ty TNHH dịch vụ nhà máy điện Việt Nam năng lượng Trung Quốc

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH dịch vụ nhà máy điện Việt Nam năng lượng Trung Quốc

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Tham gia xây dựng và triển khai hệ thống kế toán của công ty. Theo dõi, kiểm tra, phân tích, tổng hợp, báo cáo tình hình tài chính của công ty. Quản lý, kiểm soát các nghiệp vụ kế toán, thuế, tài chính của công ty. Tham gia xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định về kế toán, tài chính của công ty. Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến kế toán, tài chính. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Tham gia xây dựng và triển khai hệ thống kế toán của công ty.
Theo dõi, kiểm tra, phân tích, tổng hợp, báo cáo tình hình tài chính của công ty.
Quản lý, kiểm soát các nghiệp vụ kế toán, thuế, tài chính của công ty.
Tham gia xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định về kế toán, tài chính của công ty.
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến kế toán, tài chính.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành nghề liên quan. Nắm vững kiến thức về kế toán, tài chính, thuế. Thành thạo các phần mềm kế toán như Misa, Excel, Word, Tin học văn phòng. Có khả năng phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin, lập báo cáo. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, trung thực. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, tài chính. Tiếng trung nghe nói đọc viết thành thạo.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành nghề liên quan.
Nắm vững kiến thức về kế toán, tài chính, thuế.
Thành thạo các phần mềm kế toán như Misa, Excel, Word, Tin học văn phòng.
Có khả năng phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin, lập báo cáo.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, trung thực.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, tài chính.
Tiếng trung nghe nói đọc viết thành thạo.

Tại Công ty TNHH dịch vụ nhà máy điện Việt Nam năng lượng Trung Quốc Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Tham gia BH theo quy định, BH sức khỏe cho nhân viên. Mức lương theo năng lực (thỏa thuận trong buổi phỏng vấn)
Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc.
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Tham gia BH theo quy định, BH sức khỏe cho nhân viên.
Mức lương theo năng lực (thỏa thuận trong buổi phỏng vấn)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH dịch vụ nhà máy điện Việt Nam năng lượng Trung Quốc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH dịch vụ nhà máy điện Việt Nam năng lượng Trung Quốc

Công ty TNHH dịch vụ nhà máy điện Việt Nam năng lượng Trung Quốc

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Sông Đà

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

