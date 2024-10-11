Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH dịch vụ nhà máy điện Việt Nam năng lượng Trung Quốc làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Tham gia xây dựng và triển khai hệ thống kế toán của công ty. Theo dõi, kiểm tra, phân tích, tổng hợp, báo cáo tình hình tài chính của công ty. Quản lý, kiểm soát các nghiệp vụ kế toán, thuế, tài chính của công ty. Tham gia xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định về kế toán, tài chính của công ty. Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến kế toán, tài chính. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành nghề liên quan. Nắm vững kiến thức về kế toán, tài chính, thuế. Thành thạo các phần mềm kế toán như Misa, Excel, Word, Tin học văn phòng. Có khả năng phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin, lập báo cáo. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, trung thực. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, tài chính. Tiếng trung nghe nói đọc viết thành thạo.

Tại Công ty TNHH dịch vụ nhà máy điện Việt Nam năng lượng Trung Quốc Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Tham gia BH theo quy định, BH sức khỏe cho nhân viên. Mức lương theo năng lực (thỏa thuận trong buổi phỏng vấn)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH dịch vụ nhà máy điện Việt Nam năng lượng Trung Quốc

