Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH YONGLI TÍN THÀNH CÔNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH YONGLI TÍN THÀNH CÔNG VIỆT NAM
- Hà Nội: Km8 Đại Lộ Thăng Long, xã An Khánh, Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
1.Tổ chức, điều hành, phân công nhiệm vụ của Phòng Kế toán.
2. Kiểm tra và soátxét duyệt các hồ sơ, chứng từ, chi phí.
3. Kiểm tra, kê khai, thực hiện chi tiết và chịu trách nhiệm về tài liệu, sổ sách, chứng từ,báo cáo thuế và quyết toán thuế với Cơ quan thuế.
4. Lập kế hoạch ngân sách, kế hoạch tài chính, phương án sử dụng nguồn vốn. Điều hành cân đối dòng tiền, chi phí. Giám sát và quản trị quá trình thực hiện. Đảm bảo nguồn tài chính được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả theo đúng định hướng của Ban Lãnh đạo công ty
5. Lập và phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo doanh thu gửi Giám đốc và Công ty mẹ hàng tháng, quý, năm
6. Đại diện Công ty làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước, ngân hàng, đối tác.
7. Tư vấn cho Ban giám đốc về tối ưu chi phí và lợi nhuận hoạt động kinh doanh
8. Phối hợp với kiểm toán độc lập để cung cấp các tài liệu cho các đợt kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính.
9. Xây dựng thiết lập và Đánh giá thực tiễn cải tiến các quy trình tài chính kế toán để đảm bảo rằng công tác quản lý tài chính của tất cả các hoạt động diễn ra trơn tru theo quy định của pháp luật hiện hành.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Lương tù 15-20 Triệu
Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán , kiểm toán
Kinh nghiệm tối thiểu 5 năm trở lên
Có thể đi công tác
Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung
Tại CÔNG TY TNHH YONGLI TÍN THÀNH CÔNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia đóng bảo hiểm
Lương tháng 13, lương thâm niên
Du lịch, sinh nhật... tất cả các quyền lợi theo luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YONGLI TÍN THÀNH CÔNG VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
