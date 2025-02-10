Tuyển Kiểm toán viên DK Commodity CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Soạn thảo các thủ tục, hướng dẫn kiểm nghiệm và kế hoạch liên quan đến vi sinh, hoá lý./ Compile procedure, testing instruction and plan for micro, physical and chemical criteria testing.

2. Lấy mẫu, phân tích, theo dõi, ghi nhận và báo cáo theo kế hoạch sản xuất hoặc theo yêu cầu. Cảnh báo các mẫu không đạt đến các bộ phận liên quan./ Taking sample for testing according to production plan or requirement, monitoring, record and report results. Warning the failure of test results to relative departs.

3. Theo dõi và thực hiện gửi mẫu theo kế hoạch thẩm tra hoặc theo yêu cầu./ Monitoring and prepare sample to send to external lab for testing according to verification plan.

4. Theo dõi các thiết bị sử dụng trong phòng kiểm nghiệm, báo cáo khi có sự không phù hợp./ Monitoring test devices, report to person in charge when occurring issues.

5. Theo dõi và đánh giá xu hướng vi sinh trên thành phẩm, bán thành phẩm, vệ sinh công nghiệp./ Monitoring and assess the trend of microbiological test results of finished product, semi-products and swabbing.

6. Theo dõi và tổng hợp chi phí hàng năm của phòng LAB và gửi Trưởng phòng QLCL./ Monitoring and summaring cost related to testing and then send to QA Manager.

7. Thu thập, cập nhật và bổ sung vào danh sách các tài liệu bên ngoài, các quy định mới về kiểm nghiệm, gửi nội dung mới đến các bộ phận liên quan như QA, XƯỞNG, THU MUA, XNK…/ Collecting, updating and adding external document as well as new regulations related to test program or laboration standard. Disseminating knowledge to departs such as QA, Production, Purchasing, Logistic,....