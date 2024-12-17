Tuyển Kiểm toán viên Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2025
Kiểm toán viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán viên Tại Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kiểm toán viên Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Lập và trình bày giấy tờ làm việc khoa học, dễ hiểu;
- Nắm vững các quy định về thuế, kế toán có liên quan để phát hiện rủi ro trong quá trình kiểm toán;
- Hoàn chỉnh và chuyển giao hồ sơ kiểm toán cho người quản lý trực tiếp;
- Hỗ trợ công tác phát hành báo cáo kiểm toán;
- Các công việc khác theo sự phân công của Ban điều hành;
- Làm tại Showroom, địa chỉ: 701 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, hệ chính quy các trường đại học trong nước và Quốc tế, chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán;
- Có kinh nghiệm từ 5 - 7 năm ở vị trí tương đương;
- Trung thực và có khả năng làm việc độc lập trong môi trường áp lực cao, năng động, sáng tạo;
- Định hướng nghề nghiệp rõ ràng, mong muốn gắn bó lâu dài tại công ty;
- Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo.

Tại Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 12 - 15 triệu/tháng (tuỳ theo năng lực của ứng viên) sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn;
- Được đào tạo, hướng dẫn nhằm nâng cao kiến thức, chuyên môn;
- Thưởng Lễ Tết, nghỉ phép, được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của công ty;
- Xem xét tăng lương theo năng lực, có cơ hội thăng tiến cao;
- Được tham gia hoạt động Team-building thường xuyên do công ty tổ chức;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 701 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

