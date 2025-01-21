Tuyển Kiểm toán viên Đại Học FPT TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô E2a - 7, Đường D1, Đ. D1, Long Thạnh Mỹ, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kiểm toán viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nghiên cứu khoa học.

- Nghiên cứu ứng dụng AI vào các sản phẩm phần mềm cụ thể.

- Tham gia giảng dạy các môn học thuộc khối ngành CNTT.

- Thực hiện các công việc chuyên môn liên quan khác theo phân công của nhà trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Tiến sĩ thuộc các ngành/khối ngành: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Công nghệ phần mềm, Khoa học dữ liệu, An ninh an toàn thông tin, Trí tuệ nhân tạo

- Ứng viên có tối thiểu ba (03) bài báo được công bố quốc tế (ISI/Scopus), “ISI và Scopus Q3” hoặc “Scopus Q2"

- Có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học

- Có khả năng nghiên cứu/ giảng dạy bằng tiếng Anh.

- Nhiệt tình, ham học hỏi, sáng tạo và đam mê với công việc nghiên cứu khoa học/ giảng dạy

- Tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm yêu nghề.

Tại Đại Học FPT TP.HCM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Đại Học FPT TP.HCM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin