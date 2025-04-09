Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng TTQ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng TTQ
Ngày đăng tuyển: 09/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng TTQ

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 137 đường 320 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Thiết kế và phát triển các bản vẽ kiến trúc, từ ý tưởng đến hồ sơ thi công.
Dựng phối cảnh 3D, lên concept kiến trúc theo yêu cầu của khách hàng và dự án.
Thực hiện điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ thiết kế theo góp ý của khách hàng hoặc đội ngũ kỹ thuật.
Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo tính đồng bộ giữa thiết kế kiến trúc và các hạng mục khác.
Hỗ trợ giám sát và kiểm tra sự chính xác của thiết kế trong quá trình thi công.
Sẵn sàng di chuyển và làm việc trực tiếp tại các công trình ở các tỉnh lân cận.
Lên concept Nội thất và khai triển nội thất
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc hoặc tương đương.
Có óc sáng tạo, gu thẩm mỹ tốt và khả năng trình bày ý tưởng rõ ràng.
Ưu tiên có kinh nghiệm triển khai villa, nhà phố, chuỗi bank, chuổi F&B
Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng TTQ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực.
Phụ cấp công tác tỉnh theo quy định của công ty nếu phát sinh công việc ngoài thành phố.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo.
Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của pháp luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng TTQ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng TTQ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 137 Đường 320 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

