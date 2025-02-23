Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TS COMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TS COMMERCE
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số 20 Phố Đồng Bát, Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận
KIẾN TRÚC SƯ CONCEPT
Lên ý tưởng, xây dựng, phát triển thiết kế kiến trúc & nội thất
Thiết kế concept, thể hiện phối cảnh 3D.
Cập nhật và theo dõi thực hiện công việc đúng kế hoạch.
Các công việc khác liên quan đến thiết kế.
Kỹ Thuật:
Triển khai kỹ thuật, bản vẽ
Triển khai phương án
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 6 tháng
Tốt nghiệp CĐ/Đại Học chuyên ngành kiến trúc, xây dựng
Có khả năng thiết kế Concept, vẽ 3D.
Thành thạo Sketchup, 3D Max, Photoshop, Autocad và sử dụng cơ bản phần mềm phục vụ công việc MS Office
Có thể hoạt động độc lập hoặc theo nhóm.
Tốt nghiệp CĐ/Đại Học chuyên ngành kiến trúc, xây dựng
Có khả năng thiết kế Concept, vẽ 3D.
Thành thạo Sketchup, 3D Max, Photoshop, Autocad và sử dụng cơ bản phần mềm phục vụ công việc MS Office
Có thể hoạt động độc lập hoặc theo nhóm.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TS COMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực
Thưởng sinh nhật, thưởng các ngày lễ tết.
Chế độ BHYT, BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật
Thưởng sinh nhật, thưởng các ngày lễ tết.
Chế độ BHYT, BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TS COMMERCE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI