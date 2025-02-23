Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TS COMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 20 Phố Đồng Bát, Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

KIẾN TRÚC SƯ CONCEPT

Lên ý tưởng, xây dựng, phát triển thiết kế kiến trúc & nội thất

Thiết kế concept, thể hiện phối cảnh 3D.

Cập nhật và theo dõi thực hiện công việc đúng kế hoạch.

Các công việc khác liên quan đến thiết kế.

Kỹ Thuật:

Triển khai kỹ thuật, bản vẽ

Triển khai phương án

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 6 tháng

Tốt nghiệp CĐ/Đại Học chuyên ngành kiến trúc, xây dựng

Có khả năng thiết kế Concept, vẽ 3D.

Thành thạo Sketchup, 3D Max, Photoshop, Autocad và sử dụng cơ bản phần mềm phục vụ công việc MS Office

Có thể hoạt động độc lập hoặc theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TS COMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực

Thưởng sinh nhật, thưởng các ngày lễ tết.

Chế độ BHYT, BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TS COMMERCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin