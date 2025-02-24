Tuyển Kiến trúc sư Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách Phần Nhà cao tầng:

- Lập nhiệm vụ thiết kế làm cơ sở theo dõi, kiểm soát trong suốt quá trình thiết kế.

- Lập tiến độ thiết kế, phạm vi công việc, ngân sách thiết kế và kiểm soát thiết kế đảm bảo tiến độ tổng thể dự án, chất lượng thiết kế và ngân sách được duyệt bộ môn phụ trách.

- Tham gia đánh giá lựa chọn tư vấn thiết kế về năng lực, tiến độ và phạm vi công việc chào thầu để lựa chọn được tư vấn thiết kế phù hợp với dự án với chi phí tối ưu.

- Giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác thiết kế, duyệt bản vẽ shopdrawing, giám sát tác giả trong quá trình thi công để không ảnh hưởng đến tiến độ thi công tại công trường.

- Rà soát thiết kế để tối ưu thiết kế để tăng hiệu quả dự án.

- Phối hợp với các bộ môn liên quan, nghiên cứu sử dụng, công nghệ mới trong thiết kế để phù hợp với xu hướng mới và tăng hiệu quả dự án.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Tổng công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan đến kiến trúc.

- Có từ 7 năm kinh nghiệm thiết kế nhà cao tầng tại các Công ty bất động sản, xây dựng.

- Sử dụng được các phần mềm thiết kế chuyên dụng phục vụ cho công việc.

- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ về thiết kế.

- Các kỹ năng mềm:

+ Kỹ năng truyền đạt tốt.

+ Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

+ Có tinh thần trách nhiệm cao, làm việc chủ động, nhiệt tình, trung thực.

Tại Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực.

- Hỗ trợ bữa ăn trưa theo quy định.

- Tham gia BHXH khi ký HĐLĐ chính thức.

- Các chế độ khác: Theo quy định của pháp luật và Tổng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.