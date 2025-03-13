Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI

Kiến trúc sư

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1 Đơn Nguyên B, Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai bản vẽ ý tưởng concept cho phương án thiết kế các dự án của công ty;
Triển khai dự án từ bước quy hoạch tổng mặt bằng, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công;
Phối hợp với bộ môn để thực hiện dự án;
Kiểm tra rà soát chất lượng hồ sơ bản vẽ nộp cho khách hàng, chủ đầu tư;
Lập kế hoạch công việc, tiến độ triển khai dự án khi được giao nhiệm vụ;
Tham gia giám sát tác giả các công trình thực hiện.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kiến trúc các Trường Đại học kiến trúc, Đại học xây dựng....
Số năm kinh nghiệm: từ 2 năm trở lên
Có kinh nghiệm triển khai dự án;
Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên môn: Revit, Autocad và các phần mềm đồ họa khác: 3DS max, Sketchup, Photoshop...;
Autocad
3DS max, Sketchup, Photoshop...;
Trung thực, có tác phong nhanh nhẹn;
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm;
Chịu được áp lực công việc cao, có tính thần trách nhiệm, xác định làm việc lâu dai;
Yêu cầu ứng viên hiểu rõ về ngành nghề tư vấn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10 – 15+++ triệu/tháng (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn);
10 – 15+++ triệu/tháng
Làm việc và hưởng đầy đủ các chế độ, phúc lợi theo quy định chung của công ty;
Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến;
Được cấp trang thiết bị đầy đủ để phụ vụ công việc;
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước;
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty;
Chế độ công đoàn: sinh nhật, hiếu hỉ, nghỉ mát, nghỉ phép hàng năm, thưởng ngày lễ tết...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN LICOGI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: sảnh B, đơn nguyên B, toà LICOGI 13, 164 Khuất Duy Tiến

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-kien-truc-su-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job335048
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 27 Triệu
Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 USD
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 6 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Tuyển Kiến trúc sư Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Tuyển Kiến trúc sư Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng An Điền
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng An Điền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng An Điền
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Tuyển Kiến trúc sư Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 1 USD
Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Hạn nộp: 11/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 27 Triệu
Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 USD
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 6 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Tuyển Kiến trúc sư Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Tuyển Kiến trúc sư Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng An Điền
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng An Điền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng An Điền
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Tuyển Kiến trúc sư Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 1 USD
Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Hạn nộp: 11/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam
10 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu Bellsystem24 VietNam
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL VĨNH PHÚC - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 25 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL VĨNH PHÚC - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
22 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT AKINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT AKINA
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kiến trúc sư Sơn Hà Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Sơn Hà Group
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam
25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN THÁI MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN THÁI MINH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Tư Vấn GMP EU làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Tư Vấn GMP EU
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Vạn Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Vạn Lợi
16 - 22 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Gendai Sougo Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Gendai Sougo Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN N.K HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN N.K HOMES
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phẩn phát triển xây dựng và kiến trúc Goome làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phẩn phát triển xây dựng và kiến trúc Goome
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Kiến trúc Quốc tế Times Mirror làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Kiến trúc Quốc tế Times Mirror
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ANH MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ANH MINH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH EYHOMES.VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 20 Triệu Công ty TNHH EYHOMES.VN
5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TÂN THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TÂN THÀNH CÔNG
15 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Plantec Architects làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Plantec Architects
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty CP Công Nghệ Xây Dựng Tân Thành Công làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 15 Triệu Công Ty CP Công Nghệ Xây Dựng Tân Thành Công
15 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG AMBER làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG AMBER
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty cổ phần tập đoàn OA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 13 Triệu Công ty cổ phần tập đoàn OA
7 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần INNO làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 20 Triệu Công ty Cổ phần INNO
11 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN TMC INVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TMC INVEST
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BYD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BYD VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG KHÔNG GIAN SỐNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG KHÔNG GIAN SỐNG
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN DELICATE DECOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DELICATE DECOR VIỆT NAM
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Long Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Long Việt
18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm