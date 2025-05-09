Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Song Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nguyễn Thị Nhung, KDC Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

- Triển khai hồ sơ bằng Revit.

- Thực hiện thuyết minh tính toán. Bóc tách khối lượng từ các hạng mục thiết kế.

- Phối hợp với các bộ phận khác để đưa ra phương án thiết kế tối ưu cho dự án.

- Tương tác với chủ đầu tư, ban quản lý dự án và đơn vị thẩm tra.

- Giám sát tác giả phần thiết kế.

- Am hiểu, cập nhật các quy chuẩn - tiêu chuẩn Việt Nam về thiết kế.

- Có Chứng chỉ hành nghề chuyên ngành là một lợi thế.

- Chỉ tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể cho từng vị trí khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 1 năm trở lên làm việc ở vị trí tương đương, đã từng triển khai Revit loại hình chung cư.

- Triển khai Revit Kiến trúc nhà cao tầng.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành: Cad, Revit, Sketchup.

- Biết sử dụng phần mềm để xuất film là lợi thế.

- Chịu khó học hỏi và tiếp thu công việc và chịu được áp lực.

- Tiếng Anh chuyên ngành.

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Song Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực, cạnh tranh.

- Chế độ xét tăng lương hàng năm.

- Thời gian làm việc: Thứ hai – Sáng Thứ bảy (8g00-17g00)

- Tham gia BHXH, BHYT, BHNT đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Song Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin