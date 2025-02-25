Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CTT7 - 1 khu đô thị Him Lam Vạn Phúc (đường Tố Hữu kéo dài), Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn thiết kế, đánh giá giải pháp hệ thống cấp thoát nước, hệ thống chữa cháy.

Rà soát và bóc tách được khối lượng theo hồ sơ thiết kế.

Lập kế hoạch và triển khai thi công (bóc tách khối lượng, triển khai hồ sơ thiết kế, triển khai shop drawings).

Quản lý và giám sát tiến độ triển khai công tác thiết kế, bóc tách khối lượng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Cấp thoát nước

Độ tuổi: dưới 40

Kinh nghiệm 03 năm ở vị trí tương đương

Sử dụng thành thạo các phần mềm: Autocad (Revit là 1 lợi thế), combine các hệ thống M&E.

Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực.

Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận từ 17 triệu trở lên theo năng lực và kinh nghiệm

Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

Lương tháng 13, thưởng quý, thưởng các ngày lễ, Tết...

Xét tăng lương hàng năm

Khám sức khỏe định kỳ

Chế độ nghỉ mát hàng năm, hàng quý theo kết quả kinh doanh của Công ty

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật

