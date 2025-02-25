Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: CTT7
- 1 khu đô thị Him Lam Vạn Phúc (đường Tố Hữu kéo dài), Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn thiết kế, đánh giá giải pháp hệ thống cấp thoát nước, hệ thống chữa cháy.
Rà soát và bóc tách được khối lượng theo hồ sơ thiết kế.
Lập kế hoạch và triển khai thi công (bóc tách khối lượng, triển khai hồ sơ thiết kế, triển khai shop drawings).
Quản lý và giám sát tiến độ triển khai công tác thiết kế, bóc tách khối lượng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Cấp thoát nước
Độ tuổi: dưới 40
Kinh nghiệm 03 năm ở vị trí tương đương
Sử dụng thành thạo các phần mềm: Autocad (Revit là 1 lợi thế), combine các hệ thống M&E.
Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực.
Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: thỏa thuận từ 17 triệu trở lên theo năng lực và kinh nghiệm
Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
Lương tháng 13, thưởng quý, thưởng các ngày lễ, Tết...
Xét tăng lương hàng năm
Khám sức khỏe định kỳ
Chế độ nghỉ mát hàng năm, hàng quý theo kết quả kinh doanh của Công ty
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
