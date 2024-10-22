Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Diamond & Zebra Electric làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Diamond & Zebra Electric
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Lô I
- 3 KCN Đại Đồng
- Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, Tiên Du
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận
Phát triển chương trình sản phẩm
Phát triển và thiết kế cải tiến thiết bị trong nhà máy
Phát triển và thiết kế cải tiến Jig
Thiết kế Jig cho máy tự động CNC
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi từ 21-30 (Nam) Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học - chuyên nghành Cơ khí, Cơ điện tử, Chế tạo máy... và các chuyên ngành Kỹ thuật liên quan khác Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản, biết sử dụng phần mềm Auto cad, solidworks
Tuổi từ 21-30 (Nam)
Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học - chuyên nghành Cơ khí, Cơ điện tử, Chế tạo máy... và các chuyên ngành Kỹ thuật liên quan khác
Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản, biết sử dụng phần mềm Auto cad, solidworks
Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Diamond & Zebra Electric Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương theo thỏa thuận Được đóng BHXH theo Luật Lao động Việt Nam; Bảo hiểm tai nạn 24/24 Ngày làm việc: thứ Hai đến thứ Sáu, nghỉ 2 thứ Bảy/ tháng. Ứng viên sẽ được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Làm việc tại Lô I-3 KCN Đại Đồng- Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Có xe buýt đưa đón nhân viên Hà Nội - Bắc Ninh (22 km từ Trung tâm Hà Nội)
Mức lương theo thỏa thuận
Được đóng BHXH theo Luật Lao động Việt Nam; Bảo hiểm tai nạn 24/24
Ngày làm việc: thứ Hai đến thứ Sáu, nghỉ 2 thứ Bảy/ tháng.
Ứng viên sẽ được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Làm việc tại Lô I-3 KCN Đại Đồng- Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
Có xe buýt đưa đón nhân viên Hà Nội - Bắc Ninh (22 km từ Trung tâm Hà Nội)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Diamond & Zebra Electric
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
