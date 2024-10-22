Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Diamond & Zebra Electric làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Lô I - 3 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, Tiên Du

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển chương trình sản phẩm Phát triển và thiết kế cải tiến thiết bị trong nhà máy Phát triển và thiết kế cải tiến Jig Thiết kế Jig cho máy tự động CNC

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 21-30 (Nam) Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học - chuyên nghành Cơ khí, Cơ điện tử, Chế tạo máy... và các chuyên ngành Kỹ thuật liên quan khác Ngoại ngữ: Tiếng Anh cơ bản, biết sử dụng phần mềm Auto cad, solidworks

Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Diamond & Zebra Electric Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương theo thỏa thuận Được đóng BHXH theo Luật Lao động Việt Nam; Bảo hiểm tai nạn 24/24 Ngày làm việc: thứ Hai đến thứ Sáu, nghỉ 2 thứ Bảy/ tháng. Ứng viên sẽ được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Làm việc tại Lô I-3 KCN Đại Đồng- Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Có xe buýt đưa đón nhân viên Hà Nội - Bắc Ninh (22 km từ Trung tâm Hà Nội)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Diamond & Zebra Electric

