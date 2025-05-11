Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH LÊ QUỐC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 486/20 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Đấu nối, lắp ráp, sửa chữa, vận hành tủ điện, các thiết bị điện,…

Thiết kế, điều chỉnh mạch điện động lực - điều khiển trên các phần mềm chuyên ngành như autocad, ...

Tính chọn thiết bị cho mạch điện

Lập bản vẽ hoàn công, lập bản hướng dẫn vận hành

Giám sát, thi công điện tại công trình khi công việc yêu cầu ở công trường.

Tham gia báo giá, chào thầu các hạng mục về điện của các dự án, ...

Báo cáo công việc với quản lý thi công, quản lý dự án, quản lý bộ phận

Các công việc khác theo sự phân công của Ban quản lý

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu tốt nghiệp chuyên ngành điện tử, điện công nghiệp, tự động hoá, ...

Biết thiết kế, tính chọn thiết bị cho mạch điện

Có kinh nghiệm về lĩnh vực ĐIỆN CÔNG NGHIỆP từ 2 năm trở lên

Có thể thi công đấu nối tủ điện điều khiển Công nghiệp và lập trình: Tủ điện động lực, PLC, CP,...hệ thống lạnh Công nghiệp, Hệ thống điều hoà không khí, hệ thống cấp đông,…

Kỹ năng văn phòng tối thiểu: Excel, word, máy in,...

Biết thiết kế, sử dụng các phần mềm chuyên ngành như: Auto CAD, Tia portal, Auto CAD Electrical,...

Có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH LÊ QUỐC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 12 triệu trở lên

Được hưởng tất cả chính sách và phúc lợi theo quy định của công ty và Luật lao động hiện hành

Được mua bảo hiểm 24/7

12 ngày phép năm, nghỉ theo chế độ, nghỉ Lễ/Tết theo quy định của phát luật hiện hành

Tham gia các hoạt động liên hoan, du lịch hè, team building, dã ngoại hàng năm

Môi trường làm việc năng động, phát huy tối đa khả năng chuyên môn, đề cao sự chủ động, sáng tạo, thân thiện và hoà đồng...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH LÊ QUỐC

