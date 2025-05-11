Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH LÊ QUỐC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH LÊ QUỐC
- Hồ Chí Minh: 486/20 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Đấu nối, lắp ráp, sửa chữa, vận hành tủ điện, các thiết bị điện,…
Thiết kế, điều chỉnh mạch điện động lực - điều khiển trên các phần mềm chuyên ngành như autocad, ...
Tính chọn thiết bị cho mạch điện
Lập bản vẽ hoàn công, lập bản hướng dẫn vận hành
Giám sát, thi công điện tại công trình khi công việc yêu cầu ở công trường.
Tham gia báo giá, chào thầu các hạng mục về điện của các dự án, ...
Báo cáo công việc với quản lý thi công, quản lý dự án, quản lý bộ phận
Các công việc khác theo sự phân công của Ban quản lý
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết thiết kế, tính chọn thiết bị cho mạch điện
Có kinh nghiệm về lĩnh vực ĐIỆN CÔNG NGHIỆP từ 2 năm trở lên
Có thể thi công đấu nối tủ điện điều khiển Công nghiệp và lập trình: Tủ điện động lực, PLC, CP,...hệ thống lạnh Công nghiệp, Hệ thống điều hoà không khí, hệ thống cấp đông,…
Kỹ năng văn phòng tối thiểu: Excel, word, máy in,...
Biết thiết kế, sử dụng các phần mềm chuyên ngành như: Auto CAD, Tia portal, Auto CAD Electrical,...
Có trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH LÊ QUỐC Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng tất cả chính sách và phúc lợi theo quy định của công ty và Luật lao động hiện hành
Được mua bảo hiểm 24/7
12 ngày phép năm, nghỉ theo chế độ, nghỉ Lễ/Tết theo quy định của phát luật hiện hành
Tham gia các hoạt động liên hoan, du lịch hè, team building, dã ngoại hàng năm
Môi trường làm việc năng động, phát huy tối đa khả năng chuyên môn, đề cao sự chủ động, sáng tạo, thân thiện và hoà đồng...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH LÊ QUỐC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI