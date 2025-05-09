Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ BILICO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ BILICO
Ngày đăng tuyển: 09/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ BILICO

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

1. Thiết kế hệ thống điện, nước:
- Thiết kế bản vẽ 2D (AutoCAD, hoặc phần mềm tương đương) cho hệ thống điện nước dân dụng và công nghiệp, Thiết bị bể bơi, xông hơi
- Am hiểu về tự động hóa,
- Tính toán lựa chọn thiết bị, vật tư phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật và tiết kiệm chi phí.
- Lên khái toán, báo giá, và hồ sơ chào thầu thi công hệ thống điện nước
- Làm hồ sơ thanh toán, quyết toán, bàn giao công trình…
2. Triển khai thi công:
- Giám sát thi công tại công trường, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn lao động.
- Phối hợp với nhà thầu, khách hàng để giải quyết vấn đề phát sinh.
- Kiểm tra, nghiệm thu hệ thống sau lắp đặt.
3. Quản lý & Báo cáo:
- Lập kế hoạch triển khai dự án, quản lý nhân sự và vật tư.
- Báo cáo tiến độ, rủi ro và đề xuất giải pháp kịp thời với cấp trên.
4. Hỗ trợ kỹ thuật:
- Hướng dẫn kỹ thuật cho đội ngũ kỹ thuật viên.
- Lên phương án khắc phục sự cố, bảo trì hệ thống

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện, Điện tử, Tự động hóa hoặc liên quan.
- Kinh nghiệm:
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm, biết thiết kế 2D và thi công hệ thống điện nước.
- Ưu tiên ứng viên có kỹ năng quản lý bao quát và kỹ năng giao tiếp tốt.
- Kỹ năng:
- Thành thạo AutoCAD
- Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, tiêu chuẩn IEC, TCVN.
- Kỹ năng quản lý dự án, giao tiếp tốt.
- Khả năng bao quát công việc
- Chịu trách nhiệm từ khâu thiết kế đến hoàn thiện dự án.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ BILICO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng cạnh tranh, thưởng dự án.
- Đào tạo cơ bản và nâng cao nghiệp vụ.
- Bảo hiểm, phúc lợi theo luật Lao động.
- Lương thỏa thuận thu nhập từ: 10 – 20 triệu (bao gồm lương cơ bản + % công trình)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ BILICO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ BILICO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số A29, ngõ 3, ngách 3/10 đường Liên Cơ, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

