Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ BILICO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

1. Thiết kế hệ thống điện, nước:

- Thiết kế bản vẽ 2D (AutoCAD, hoặc phần mềm tương đương) cho hệ thống điện nước dân dụng và công nghiệp, Thiết bị bể bơi, xông hơi

- Am hiểu về tự động hóa,

- Tính toán lựa chọn thiết bị, vật tư phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật và tiết kiệm chi phí.

- Lên khái toán, báo giá, và hồ sơ chào thầu thi công hệ thống điện nước

- Làm hồ sơ thanh toán, quyết toán, bàn giao công trình…

2. Triển khai thi công:

- Giám sát thi công tại công trường, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn lao động.

- Phối hợp với nhà thầu, khách hàng để giải quyết vấn đề phát sinh.

- Kiểm tra, nghiệm thu hệ thống sau lắp đặt.

3. Quản lý & Báo cáo:

- Lập kế hoạch triển khai dự án, quản lý nhân sự và vật tư.

- Báo cáo tiến độ, rủi ro và đề xuất giải pháp kịp thời với cấp trên.

4. Hỗ trợ kỹ thuật:

- Hướng dẫn kỹ thuật cho đội ngũ kỹ thuật viên.

- Lên phương án khắc phục sự cố, bảo trì hệ thống

- Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện, Điện tử, Tự động hóa hoặc liên quan.

- Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm, biết thiết kế 2D và thi công hệ thống điện nước.

- Ưu tiên ứng viên có kỹ năng quản lý bao quát và kỹ năng giao tiếp tốt.

- Kỹ năng:

- Thành thạo AutoCAD

- Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, tiêu chuẩn IEC, TCVN.

- Kỹ năng quản lý dự án, giao tiếp tốt.

- Khả năng bao quát công việc

- Chịu trách nhiệm từ khâu thiết kế đến hoàn thiện dự án.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ BILICO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng cạnh tranh, thưởng dự án.

- Đào tạo cơ bản và nâng cao nghiệp vụ.

- Bảo hiểm, phúc lợi theo luật Lao động.

- Lương thỏa thuận thu nhập từ: 10 – 20 triệu (bao gồm lương cơ bản + % công trình)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ BILICO

