Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 12, Quận 12

Kỹ sư điện

Khảo sát mặt bằng thi công, lập bản vẽ & kế hoạch

Giám sát tiến độ, tính toán khối lượng, kiểm soát chất lượng công trường.

Giám sát công việc theo tính hệ thống và an toàn trên công trường.

Hỗ trợ Chủ đầu tư sử dụng các thiết bị & kỹ thuật trong quá trình bàn giao & nghiệm thu.

Phối hợp hồ sơ nghiệm thu đầu vào, hồ sơ nghiệm thu công việc, hồ sơ thanh toán, hồ sơ hoàn công, quyết toán công trình.

Bóc tách khối lượng thi công, lập dự trù vật tư, thiết bị thi công, lập bảng chi tiết/ bảng kê khối lượng cho công trường.

Thực hiện các công việc liên quan khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc và quản lý trực tiếp.

3. Yêu cầu:

Yêu cầu:

Tốt nghiệp Đại học các ngành: NHIỆT LẠNH, CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT, ĐIỆN, ĐIỆN ĐỘNG LỰC,.....

Có kinh nghiệm chuyên môn từ 1 năm trở lên.

Chấp nhận đi dự án

Có khả năng giải quyết vấn đề tốt để làm cấu nối giữa Chủ đầu tư/ Tư vấn/ Nhà thầu.

Sức khỏe tốt để ổn định và gắn bó lâu dài, tinh thần trách nhiệm, giao tiếp tốt, tự tin.

Thành thạo các phần mềm thiết kế kỹ thuật như AutoCAD, Revit, SolidWorks, hoặc các phần mềm khác liên quan.

Quyền lợi:

Mức lương từ 10 - 25 triệu, thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn

Cơ hội thăng tiến, đào tạo phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Thưởng vào các dịp lễ trong năm theo quy chế

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật.

Du lịch hàng năm cùng công ty.

Cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Cách thức ứng tuyển:

