Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG
Ngày đăng tuyển: 09/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG

Kỹ sư điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Khảo sát mặt bằng thi công, lập bản vẽ & kế hoạch
Giám sát tiến độ, tính toán khối lượng, kiểm soát chất lượng công trường.
Giám sát công việc theo tính hệ thống và an toàn trên công trường.
Hỗ trợ Chủ đầu tư sử dụng các thiết bị & kỹ thuật trong quá trình bàn giao & nghiệm thu.
Phối hợp hồ sơ nghiệm thu đầu vào, hồ sơ nghiệm thu công việc, hồ sơ thanh toán, hồ sơ hoàn công, quyết toán công trình.
Bóc tách khối lượng thi công, lập dự trù vật tư, thiết bị thi công, lập bảng chi tiết/ bảng kê khối lượng cho công trường.
Thực hiện các công việc liên quan khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc và quản lý trực tiếp.
3. Yêu cầu:

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các ngành: NHIỆT LẠNH, CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT, ĐIỆN, ĐIỆN ĐỘNG LỰC,.....
NHIỆT LẠNH, CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT, ĐIỆN, ĐIỆN ĐỘNG LỰC,.....
Có kinh nghiệm chuyên môn từ 1 năm trở lên.
ó kinh nghiệm chuyên môn từ 1 năm trở lên.
Chấp nhận đi dự án
đi dự án
Có khả năng giải quyết vấn đề tốt để làm cấu nối giữa Chủ đầu tư/ Tư vấn/ Nhà thầu.
Sức khỏe tốt để ổn định và gắn bó lâu dài, tinh thần trách nhiệm, giao tiếp tốt, tự tin.
Thành thạo các phần mềm thiết kế kỹ thuật như AutoCAD, Revit, SolidWorks, hoặc các phần mềm khác liên quan.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10 - 25 triệu, thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn
Cơ hội thăng tiến, đào tạo phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Thưởng vào các dịp lễ trong năm theo quy chế
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật.
Du lịch hàng năm cùng công ty.
Cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 56/3 Đường HT 45, Khu phố 1, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

