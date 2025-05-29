Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH EHO E&C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty TNHH EHO E&C
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận
Khảo sát hiện trường theo yêu cầu của chủ đầu tư
Bóc tách khối lượng theo bản vẽ
Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu
Lập kế hoạch và quản lý tiến độ thi công công trình
Thực hiện các báo cáo và tài liệu liên quan đến các hoạt động kỹ thuật
Các nhiệm vụ khác: trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tin học: sử dụng thành thạo AUTOCAD, Excel, Word, Visio, Power Point
Phẩm chất đạo đức: trung thực, nhanh nhẹn, chuyên cần
Khác: Sử dụng thành thạo email, soạn thảo văn bản (công văn, biên bản làm việc, báo cáo…), có khả năng tổng hợp.
Tại Công ty TNHH EHO E&C Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian thử việc: 1 tháng
Chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty (BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, sinh nhật,…)
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo và nhiệt huyết. chóng phát triển, muốn gắn bó lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH EHO E&C
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
