Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH EHO E&C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Khảo sát hiện trường theo yêu cầu của chủ đầu tư

Bóc tách khối lượng theo bản vẽ

Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu

Lập kế hoạch và quản lý tiến độ thi công công trình

Thực hiện các báo cáo và tài liệu liên quan đến các hoạt động kỹ thuật

Các nhiệm vụ khác: trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tin học: sử dụng thành thạo AUTOCAD, Excel, Word, Visio, Power Point

Phẩm chất đạo đức: trung thực, nhanh nhẹn, chuyên cần

Khác: Sử dụng thành thạo email, soạn thảo văn bản (công văn, biên bản làm việc, báo cáo…), có khả năng tổng hợp.

Tại Công ty TNHH EHO E&C Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian thử việc: 1 tháng

Chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty (BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, sinh nhật,…)

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo và nhiệt huyết. chóng phát triển, muốn gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH EHO E&C

