Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc Kỹ Thuật Và Xây Dựng AAC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà hỗn hợp Diamond Flower Tower, Lê Văn Lương, Trung Hòa Nhân Chính, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội - Hà Nội

Lên kế hoạch, tổ chức và tiến hành thi công dự án

Giám sát và kiểm soát công việc theo hệ thống quản lý chất lượng và xác định rủi ro khi thi công.

Hướng dẫn Đội thi công, Thầu phụ tiến hành công việc theo các yêu cầu đúng kỹ thuật và bản vẽ.

Phụ trách triển khai thi công, quản lý thi công và giám sát thi công hạng mục/khu vực được giao theo hướng dẫn của BHC công trường.

Báo cáo BCH công trường về những diễn biến xảy ra trên công trường có liên quan đến kỹ thuật.

Công việc cụ thể sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Bằng cấp: tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Xây dựng.

Có kỹ năng đọc hiểu bản vẽ và quản lý tổ chức công việc tại hiện trường.

Sử dụng tốt phần mềm chuyên ngành, tin học văn phòng.

Nhiệt huyết, chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến.

Mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty.

Làm việc tại văn phòng và Các dự án theo điều động của Công ty

Thu nhập 1 năm: 16-18 tháng lương.

Ký hợp đồng làm việc chính thức sau thời gian thử việc 01 tháng.

Thanh toán lương 2 kỳ vào ngày 15 và 30 hàng tháng.

Chế độ thanh toán phí và phụ cấp khi đi công tác.

Chế độ ăn và ở miễn phí khi làm việc tại dự án.

Chế độ thưởng của Công ty cho 6 tháng đầu năm và cuối năm 6.

Nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước và Công ty, nghỉ mát hàng năm theo quy định của Công ty.

Đóng BHYT và BHXH khi ký hợp đồng làm việc dài hạn.

Chế độ tăng lương và thưởng hàng năm theo quy định Công ty và theo thỏa thuận.

Chế độ đào tạo chuyên môn, đào tạo kỹ năng và ngoại ngữ định kỳ theo quy định của Công ty.

Chế độ thưởng khi làm việc mang lại hiệu quả cao cho dự án và Công ty. Chế độ phát triển cán bộ có năng lực và thăng tiến lên vị trí quản lý theo quy định Của công ty.

