Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNSTEEL làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNSTEEL
Ngày đăng tuyển: 07/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNSTEEL

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNSTEEL

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- 4/477 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận an, Tỉnh Bình Dương, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Giám sát thi công hiện trường
Lập kế hoạch, triển khai công việc, quản lý đội nhóm, nhà thầu phụ
Chốt khối lượng với thầu phụ, tổ đội
Giám sát tiến độ và lập báo cáo về tình hình dự án chỉ huy trưởng và tổng giám đốc.
Lập phiếu yêu cầu vật tư - thiết bị cho từng hạng mục theo tiến độ thi công.
Kiểm tra khối lượng công việc hoàn thành của nhà thầu phụ liên quan đến hạng mục được giao.
Phối hợp tiến hành nghiệm thu các hạng mục công trình phụ trách, bàn giao, làm hồ sơ thanh toán với nhà thầu chính/ chủ đầu tư.
Triển khai từ bản thiết kế ra bản vẽ chi tiết sản xuất; bóc tách khối lượng chi tiết
Hỗ trợ Giám đốc nhà máy trong việc quản lý các quá trình Kỹ thuật và gia công sản xuất các sản phẩm của nhà máy

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sữ dụng tốt : Autodesk BIM, SAP, ETAB, TEKLA...
- Ứng viên có năng lực chuyên môn phù hợp, cùng tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển công ty, đồng thời xem đây là cơ hội phát triển sự nghiệp của mình.
Các công việc khác thực hiện theo sự phân công của Trưởng phòng kỹ thuật.
Có thể làm việc sau tết. Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNSTEEL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm
đầy đủ chế độ quyền lợi theo luật lao động hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNSTEEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNSTEEL

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNSTEEL

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

