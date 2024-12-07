Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNSTEEL làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNSTEEL
- Bình Dương:
- 4/477 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận an, Tỉnh Bình Dương, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Giám sát thi công hiện trường
Lập kế hoạch, triển khai công việc, quản lý đội nhóm, nhà thầu phụ
Chốt khối lượng với thầu phụ, tổ đội
Giám sát tiến độ và lập báo cáo về tình hình dự án chỉ huy trưởng và tổng giám đốc.
Lập phiếu yêu cầu vật tư - thiết bị cho từng hạng mục theo tiến độ thi công.
Kiểm tra khối lượng công việc hoàn thành của nhà thầu phụ liên quan đến hạng mục được giao.
Phối hợp tiến hành nghiệm thu các hạng mục công trình phụ trách, bàn giao, làm hồ sơ thanh toán với nhà thầu chính/ chủ đầu tư.
Triển khai từ bản thiết kế ra bản vẽ chi tiết sản xuất; bóc tách khối lượng chi tiết
Hỗ trợ Giám đốc nhà máy trong việc quản lý các quá trình Kỹ thuật và gia công sản xuất các sản phẩm của nhà máy
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ứng viên có năng lực chuyên môn phù hợp, cùng tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển công ty, đồng thời xem đây là cơ hội phát triển sự nghiệp của mình.
Các công việc khác thực hiện theo sự phân công của Trưởng phòng kỹ thuật.
Có thể làm việc sau tết. Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNSTEEL Thì Được Hưởng Những Gì
đầy đủ chế độ quyền lợi theo luật lao động hiện hành
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SUNSTEEL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
