Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần bê tông Hồng Hà làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Lô 84, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý mọi hoạt động trên công trường trong thời gian cung cấp bê tông:

- Chốt khối lượng bê tông

- Tạo chốt chặn đảm bảo chất lượng bê tông trước khi vào công trình

- Đảm bảo tiến độ cấp hàng kịp thời

- Điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường

- Ghi nhận các sự cố, sự việc trước, trong và sau khi cấp hàng

- Kiểm tra, nhắc nhở công tác bảo dưỡng bê tông của đơn vị thi công

2. Đo đạc kiểm tra khối lượng, xác nhận khối lượng bê tông đã cung cấp

3. Tham dự các buổi họp với khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp: Trung cấp trở lên

- Có kinh nghiệm đo trắc đạc khối lượng, đọc bản vẽ thiết kế.

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, thật thà

- Có khả năng giao tiếp tốt

- Chấp nhận làm việc theo sản xuất

Tại Công ty Cổ phần bê tông Hồng Hà Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng BHXH và BHTN đầy đủ ngay khi thử việc

- Thưởng các kỳ lễ, Lương tháng 13

- Quà Tết thiếu nhi, Trung thu cho con đoàn viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần bê tông Hồng Hà

