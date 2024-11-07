Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT CIG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Xe nâng người | Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật CIG Power, Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Văn Binh, Thường Tín, Hà Nội, Huyện Thường Tín

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Thực hiện việc sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì thiết bị (máy phát điện, xe nâng người) tại công ty hoặc công trường của khách hàng, đảm bảo thiết bị hoạt động tốt.

- Kiểm tra, xác định các vấn đề kỹ thuật của máy móc.

- Đọc hiểu tài liệu, làm theo hướng dẫn vận hành, sửa chữa thiết bị từ nhà cung cấp.

- Có thể sửa chữa động cơ, máy công trình hoặc chuyên môn cơ khí, gò hàn

- Chấp nhận đào tạo sinh viên mới ra trường.

- Tuân thủ các quy định về an toàn khi làm việc.

- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng nghề trở lên

- Có chứng chỉ nghề thợ sửa chữa ô tô, xe máy hoặc máy xây dựng; hoặc tốt nghiệp chuyên ngành điện/cơ khí ô tô/thủy lực/động cơ máy móc xây dựng - máy công trình….

- Yêu thích công việc kỹ thuật và nghiên cứu máy móc

- Trung thực, chịu khó và muốn tìm công việc gắn bó lâu dài; có tinh thần trách nhiệm với công việc

- Chuyên nghiệp, có tinh thần học hỏi, kỷ luật tốt

- Có khả năng đi công tác

- Ưu tiên nếu: biết lái xe ô tô, có kinh nghiệm sửa chữa máy công trình, sửa chữa động cơ

Tại CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT CIG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cố định: 7tr – 12tr/ tháng

- Phụ cấp ngoài lương: Công tác phí

- Hà Nội: Chỗ ở miễn phí đầy đủ tiện nghi với NV có mong muốn ở công ty; Nhà ăn tập thể phục vụ từ thứ 2 đến hết trưa thứ 7

- Nghỉ chiều Thứ 7 và CN, nghỉ lễ Tết theo quy định

- Đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN…

- Chế độ thưởng: theo quy chế công ty. Môi trường lv thoải mái, năng động.

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến cao.

- Được đào tạo cẩn thận bài bản từ đầu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT CIG

