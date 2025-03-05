Tuyển Kỹ thuật IT CÔNG TY CỔ PHẦN HIBISCUS GIFTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật IT Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HIBISCUS GIFTS
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Cityland Park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp,Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho đội ngũ kinh doanh, tư vấn
Giải quyết các vấn đề kỹ thuật cho khách hàng. Tiếp nhận và xử lý sự cố kỹ thuật sau bán hàng
Hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm của cty
Cập nhật thông tin, tình trạng của khách hàng vào hệ thống
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Ưu tiên có kiến thức cơ bản về ngành công nghệ thông tin
Ưu tiên biết tiếng Anh
Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phân tích tốt
Khả năng phối hợp nhóm tốt và chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HIBISCUS GIFTS Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Lương cơ bản được xem xét điều chỉnh tăng hàng năm ( nếu kết quả công việc tốt)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HIBISCUS GIFTS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
