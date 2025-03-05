Tuyển Kỹ thuật IT CÔNG TY CỔ PHẦN HIBISCUS GIFTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Cityland Park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp,Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật IT

Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho đội ngũ kinh doanh, tư vấn

Giải quyết các vấn đề kỹ thuật cho khách hàng. Tiếp nhận và xử lý sự cố kỹ thuật sau bán hàng

Hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm của cty

Cập nhật thông tin, tình trạng của khách hàng vào hệ thống

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm

Ưu tiên có kiến thức cơ bản về ngành công nghệ thông tin

Ưu tiên biết tiếng Anh

Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phân tích tốt

Khả năng phối hợp nhóm tốt và chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HIBISCUS GIFTS Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Lương cơ bản được xem xét điều chỉnh tăng hàng năm ( nếu kết quả công việc tốt)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HIBISCUS GIFTS

