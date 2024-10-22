Tuyển Điện tử viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Điện tử viễn thông Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Triển khai và bảo trì đường truyền Internet, Truyền hình FPT Play, Camera đến nhà khách hàng. Hỗ trợ kỹ thuật tại nhà khách hàng khi có sự cố về Internet, Truyền hình FPT Play, Camera hoặc bảo trì dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng về các sự cố khác. Kiểm tra, sửa chữa hệ thống viễn thông và thu hồi các thiết bị khi khách hàng không còn nhu cầu sử dụng dịch vụ. Thu cước và tư vấn đóng cước dịch vụ trên địa bàn được phân công. Thấu cảm, tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới khách hàng trên các kênh ở mọi điểm chạm. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Siêng năng, có phương tiện di chuyển cá nhân. Tốt nghiệp Trường Nghề, Trung cấp trở lên chuyên ngành Điện: Điện – điện tử, Điện công nghiệp, Điện tử Công nghiệp, Điện dân dụng, Điện lạnh, Điện tử viễn thông... hoặc các chuyên ngành liên quan về điện. Ham học hỏi, chịu khó và nhiệt tình với công việc. Tính tình thật thà, cẩn thận và kiên nhẫn. Có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc ổn định lâu dài, hỗ trợ khu vực làm việc gần nhà. Đào tạo 1 kèm 1, cơ hội phát triển và thăng tiến. Khen thưởng: Lương tháng 13 và thưởng thi đua, thưởng top nhân viên xuất sắc của năm. Chế độ nghỉ phép: 12 ngày/năm và nghỉ mát, teambuilding cùng nhiều trải nghiệm với các CLB sở thích, chuyên môn, thể dục thể thao... Chế độ bảo hiểm: BHYT, BHXH, BHTN, BH tai nạn 24/24, khám sức khỏe định kỳ và an toàn lao động. Đặc biệt chính sách bảo hiểm PNC Care dành riêng cho CBNV Phương Nam. Các chế độ khác: Theo Luật Lao động Việt Nam và Quy định tài chính của công ty Thuộc biên chế công ty TNHH MTV DV Viễn thông Phương Nam (Đối tác độc quyền của FPT Telecom).

Ghi chú: PNC Telecom không thu bất kỳ chi phí nào của Ứng viên trong quá trình tuyển dụng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

