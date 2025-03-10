Tuyển Lập trình viên Công ty CP ứng dụng và dịch vụ công nghệ cao - ASTEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 69 Quán Thánh - Ba Đình - Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Triển khai hợp đồng SI (network, wifi, system, firewall,...)

- Triển khai lắp đặt và cấu hình server, storage, workstation.

- Giám sát và xử lý sự cố cho hệ thống mạng nội bộ.

-Hỗ trợ người dùng xử lý các vấn đề về máy tính, máy in, mạng ...

- Một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Công Nghệ Thông Tin, Điện Tử Viễn Thông, An Toàn Thông Tin.

-Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tương đương.

-Có kỹ năng cấu hình, cài đặt máy chủ, máy trạm (Dell, HP), quản trị Window Server, linux.

- Có kiến thức về các giao thức mạng, kinh nghiệm làm việc với các thiết bị mạng của Cisco/HP…

-Có kiến thức vững về CCNA, MCSA ( hoặc LPI ), ưu tiên có chứng chỉ CCNP, MCSA, LPI.

-Ngoại ngữ yêu cầu: tiếng Anh (Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật).

Tại Công ty CP ứng dụng và dịch vụ công nghệ cao - ASTEC Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương, thưởng cạnh tranh

Thưởng các ngày lễ, Tết, tháng lương thứ 13, ốm đau, hiếu hỉ,…

Được cung cấp thiết bị làm việc đầy đủ.

Được công ty đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN…

Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến nghề nghiệp rõ ràng.

Chế độ du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP ứng dụng và dịch vụ công nghệ cao - ASTEC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin