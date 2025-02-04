Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AVISPLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AVISPLUS
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AVISPLUS

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 1, tòa Ban cơ yếu Chính Phủ, số 51 Quan Nhân, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân

- TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Có ít nhất hơn 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Phục vụ dự án mới làm bằng công nghệ React JS phía client.
Tham gia các công đoạn tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ khi được phân công.
Có khả năng tự tìm hiểu và làm việc nhóm
Trao đổi với các phòng ban liên quan trong quá trình phát triển phần mềm.
Báo cáo hàng ngày, hàng tuần cho cấp trên và team member trong dự án
Chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ, độ tuổi từ 20 – 35.
Tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học.
Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành
Có kinh nghiệm sử dụng các framework như Redux JS, hay Nuxt.js
Có kỹ năng làm việc độc lập và teamwork tốt.
Kỹ năng chủ động tìm hiểu và học hỏi tốt,Có tư duy logic tốt
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm NodeJS

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AVISPLUS Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và phát huy được tối đa các năng lực bản thân, đồng nghiệp trẻ .
Được đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn, tiếp cận công nghệ mới.
Được hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty.
Được tham gia các hoạt động du lịch, sinh nhật tại Công ty tổ chức.
Chính sách lương cạnh tranh; thưởng năng suất, thưởng nóng, hưởng lương tháng 13...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AVISPLUS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1 Tòa nhà ban cơ yếu chính phủ, số 51 Đường Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

