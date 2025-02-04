Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AVISPLUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AVISPLUS
- Hà Nội:
- Tầng 1, tòa Ban cơ yếu Chính Phủ, số 51 Quan Nhân, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân
- TP.Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Có ít nhất hơn 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Phục vụ dự án mới làm bằng công nghệ React JS phía client.
Tham gia các công đoạn tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ khi được phân công.
Có khả năng tự tìm hiểu và làm việc nhóm
Trao đổi với các phòng ban liên quan trong quá trình phát triển phần mềm.
Báo cáo hàng ngày, hàng tuần cho cấp trên và team member trong dự án
Chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học.
Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành
Có kinh nghiệm sử dụng các framework như Redux JS, hay Nuxt.js
Có kỹ năng làm việc độc lập và teamwork tốt.
Kỹ năng chủ động tìm hiểu và học hỏi tốt,Có tư duy logic tốt
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm NodeJS
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AVISPLUS Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo, nâng cao kiến thức chuyên môn, tiếp cận công nghệ mới.
Được hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty.
Được tham gia các hoạt động du lịch, sinh nhật tại Công ty tổ chức.
Chính sách lương cạnh tranh; thưởng năng suất, thưởng nóng, hưởng lương tháng 13...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AVISPLUS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
