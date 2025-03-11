Tuyển Lập trình viên TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 13 Trịnh Văn Bô, Phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Khai các chiến lược giám sát, cảnh báo và ứng phó sự cố Monitoring DevOps: Prometheus, Grafana,...

Triển khai và duy trì các biện pháp bảo mật tốt nhất trong tất cả các giai đoạn của vòng đời phát triển phần mềm.

Kế hoạch backup và disaster recovery cho các dịch vụ quan trọng.

Triển khai các hệ thống, ứng dụng từ phòng phát triển ứng dụng

Hỗ trợ xử lý và hướng dẫn cho người sử dụng các ứng dụng.

Tham gia xây dựng triển khai các phần mềm và ứng dụng nội bộ phục vụ cho hoạt động của học sinh, sinh viên, phụ huynh và cán bộ, giảng viên khối Cao đẳng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành, Marketing, Quản trị Kinh doanh, Công nghệ thông tin...;

Tính chính xác trong công việc

Ham học hỏi, trau dồi kiến thức

Khả năng làm việc theo nhóm

Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Có mức thu nhập hấp dẫn

Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ

Hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt dành cho bản thân và gia đình (FPT care)

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước

Người nhà được hưởng chế độ ưu đãi học phí khi học tập tại Tổ chức FPT

Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company

