Tuyển Lập trình viên TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company
- Hà Nội: Số 13 Trịnh Văn Bô, Phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Khai các chiến lược giám sát, cảnh báo và ứng phó sự cố Monitoring DevOps: Prometheus, Grafana,...
Triển khai và duy trì các biện pháp bảo mật tốt nhất trong tất cả các giai đoạn của vòng đời phát triển phần mềm.
Kế hoạch backup và disaster recovery cho các dịch vụ quan trọng.
Triển khai các hệ thống, ứng dụng từ phòng phát triển ứng dụng
Hỗ trợ xử lý và hướng dẫn cho người sử dụng các ứng dụng.
Tham gia xây dựng triển khai các phần mềm và ứng dụng nội bộ phục vụ cho hoạt động của học sinh, sinh viên, phụ huynh và cán bộ, giảng viên khối Cao đẳng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tính chính xác trong công việc
Ham học hỏi, trau dồi kiến thức
Khả năng làm việc theo nhóm
Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Có mức thu nhập hấp dẫn
Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ
Hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt dành cho bản thân và gia đình (FPT care)
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước
Người nhà được hưởng chế độ ưu đãi học phí khi học tập tại Tổ chức FPT
Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
