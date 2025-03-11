Tuyển Lập trình viên NextSky làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Trịnh Văn Bô, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

Nghiên cứu Thị trường & Phân tích Cạnh Tranh: Thu thập thông tin, xác định cơ hội đổi mới, tạo sự khác biệt cho sản phẩm.

Đề xuất hướng phát triển, lộ trình sản phẩm cho Shopify (app/theme) dựa trên xu hướng thị trường, phản hồi khách hàng và mục tiêu kinh doanh.

Phối hợp Liên Phòng Ban: Làm việc với kỹ thuật, marketing, CS để ưu tiên tính năng, đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm.

Quản lý Vòng đời Sản phẩm: Từ ý tưởng đến ra mắt, liên tục theo dõi, cập nhật, tối ưu dựa trên phản hồi và dữ liệu người dùng.

Thiết lập & Theo dõi KPI: Đo lường hiệu quả sản phẩm, phân tích số liệu, liên tục cải tiến để nâng cao trải nghiệm người dùng và hiệu suất kinh doanh.

Các công việc khác được giao theo yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí BA/PO/Product Analyst hoặc tương đương.

Có hiểu biết hoặc từng làm về thương mại điện tử là lợi thế.

Kỹ năng phân tích dữ liệu, nghiên cứu thị trường, lập báo cáo.

Sử dụng tốt các công cụ: mockup (Figma hoặc tương đương), Excel/Google Sheets, công cụ quản lý dự án.

Kiến thức cơ bản về UI/UX, sẵn sàng học hỏi nâng cao.

Giao tiếp mạnh mẽ, đặc biệt trong việc ra quyết định & giải quyết vấn đề.

Làm việc nhóm hiệu quả, quản lý thời gian tốt, chủ động và sáng tạo.

Tiếng Anh tốt: Đọc, hiểu, giao tiếp.

Luôn sẵn sàng thử nghiệm ý tưởng mới, nắm bắt nhanh xu hướng thị trường.

Tại NextSky Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10 – 15 triệu VNĐ (tùy năng lực) + thưởng % theo KPI.

Thưởng nóng khi hoàn thành dự án, thưởng tháng 13, thưởng Tết.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, đội ngũ nhiệt huyết.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội trở thành key member trong lĩnh vực Shopify Theme/App.

Đóng BHXH, BHYT theo quy định; 12 ngày phép/năm + nghỉ lễ Tết.

Tham gia team-building, dã ngoại, sinh nhật, đá bóng, từ thiện, du lịch... thường xuyên.

Văn hóa học tập: được hỗ trợ tham gia các khoá đào tạo kỹ năng, chuyên môn.

Miễn phí trà, cà phê, bánh kẹo... tại văn phòng.

Thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, thai sản... theo quy định của công ty.

