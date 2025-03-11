Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI SỐ AIONTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

● Phát triển các hệ thống có khả năng mở rộng cao, sẵn sàng cao và chịu lỗi có thể xử lý hàng triệu giao dịch hàng ngày.

● Tích hợp các API và dịch vụ ngoài vào hệ thống.

● Theo dõi và đánh giá các công nghệ mới.

● Thử nghiệm và đánh giá tính khả thi của các công nghệ để cải thiện hệ thống.

● Cập nhật nội dung mới, sửa lỗi định kỳ và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp Bằng cử nhân hoặc tương đương trong các lĩnh vực Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm hoặc các lĩnh vực liên quan.

● Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong phát triển phần mềm với kinh nghiệm vững chắc về Golang.

● Có khả năng phân tích và thiết kế REST API hiệu suất cao và có khả năng mở rộng.

● Có kinh nghiệm trong thiết kế sử dụng các cơ sở dữ liệu quan hệ và NoSQL như MySQL, Oracle, Redis.

● Kiến thức vững chắc về cấu trúc dữ liệu, thuật toán, thiết kế hướng đối tượng.

Ưu tiên:

● Kinh nghiệm làm việc với kiến trúc Microservices.

● Kinh nghiệm với kiểm thử tự động, CI/CD Jenkins, Docker containers, Kubernetes.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI SỐ AIONTECH Thì Được Hưởng Những Gì

● Môi trường trẻ trung, tư duy sáng tạo với GenZ – các bạn trẻ 9x.

● Không gian làm việc thoải mái, miễn phí giữ xe.

● Tận hưởng tea-break và ăn vặt được chuẩn bị sẵn trong Pantry.

● Tham gia các hoạt động ngoài công ty: Team building, Year End Party...

● Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13 theo quy định.

● BHXH đầy đủ theo quy định của luật.

4. Địa điểm làm việc

● VP AIONtech Hà Nội: số 1, ngõ 106 đường Hoàng Quốc Việt, Tổ 60, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN ĐỔI SỐ AIONTECH

