Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/03/2025
Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 108 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Triển khai các ứng dụng hỗ trợ kinh doanh / hoạt động công ty.
Trao đổi về yêu cầu ứng dụng CNTT với phòng ban công ty, công trường.
Phân tích yêu cầu, viết tài liệu đặc tả chức năng.
Triển khai ứng dụng đến người dùng.
Xây dựng tài liệu hướng dẫn và hướng dẫn người dùng
Khai thác dữ liệu và mở rộng ứng dụng đã được triển khai.
Đảm nhận công tác khai thác dữ liệu, phân tích nguồn dữ liệu của từng phòng ban công ty và công trường.
Xây dựng các báo cáo theo yêu cầu
Sửa đổi các đối tượng cơ sở dữ liệu và quy trình hiện có để sửa lỗi, cho phép thích ứng với các yêu cầu mới
Quản lý, vận hành các ứng dụng / phần mềm đã triển khai.
Quản trị và vận hành các ứng dụng / phần mềm đã triển khai (danh sách ứng dụng sẽ cập nhật theo thời gian phù hợp với thực tế sử dụng)
Hỗ trợ người dùng trong các vấn đề liên quan đến ứng dụng
Hướng dẫn và đào tạo người dùng liên quan đến các ứng dụng đã triển khai.
Triển khai cài đặt và định kỳ nâng cấp các phần mềm chuyên ngành nhu Autodesk, Cubicost …cho người dùng khi có yêu cầu.
Bảo đảm việc thực hiện các nhiệm vụ khác được chỉ định bởi cấp quản lý bằng cách hoàn thành các báo cáo nghiên cứu phần mềm/ ứng dụng hoặc các công việc khác liên quan
Kinh nghiệm:
05 năm kinh nghiệm quản trị và vận hành các ứng dụng
Trên nền tảng .Net
Cơ sở dữ liệu: SQL Server
Khác: CSS, HTML, Java / Ajax như Jquery, JSON/XML
Có kiến thức về Quản trị hệ thống Sharepoint và quản lý Web server IIS.
Có kiến thức về Hệ quản trị cơ sở MS SQL
Có kiến thức hỗ trợ và hướng dẫn người dùng
Ngành nghề: CNTT - Phần mềm
Kinh nghiệm: 3 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1 Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: D9 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

