Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Triển khai các ứng dụng hỗ trợ kinh doanh / hoạt động công ty.

Trao đổi về yêu cầu ứng dụng CNTT với phòng ban công ty, công trường.

Phân tích yêu cầu, viết tài liệu đặc tả chức năng.

Triển khai ứng dụng đến người dùng.

Xây dựng tài liệu hướng dẫn và hướng dẫn người dùng

Khai thác dữ liệu và mở rộng ứng dụng đã được triển khai.

Đảm nhận công tác khai thác dữ liệu, phân tích nguồn dữ liệu của từng phòng ban công ty và công trường.

Xây dựng các báo cáo theo yêu cầu

Sửa đổi các đối tượng cơ sở dữ liệu và quy trình hiện có để sửa lỗi, cho phép thích ứng với các yêu cầu mới

Quản lý, vận hành các ứng dụng / phần mềm đã triển khai.

Quản trị và vận hành các ứng dụng / phần mềm đã triển khai (danh sách ứng dụng sẽ cập nhật theo thời gian phù hợp với thực tế sử dụng)

Hỗ trợ người dùng trong các vấn đề liên quan đến ứng dụng

Hướng dẫn và đào tạo người dùng liên quan đến các ứng dụng đã triển khai.

Triển khai cài đặt và định kỳ nâng cấp các phần mềm chuyên ngành nhu Autodesk, Cubicost …cho người dùng khi có yêu cầu.

Bảo đảm việc thực hiện các nhiệm vụ khác được chỉ định bởi cấp quản lý bằng cách hoàn thành các báo cáo nghiên cứu phần mềm/ ứng dụng hoặc các công việc khác liên quan

Kinh nghiệm:

05 năm kinh nghiệm quản trị và vận hành các ứng dụng

Trên nền tảng .Net

Cơ sở dữ liệu: SQL Server

Khác: CSS, HTML, Java / Ajax như Jquery, JSON/XML

Có kiến thức về Quản trị hệ thống Sharepoint và quản lý Web server IIS.

Có kiến thức về Hệ quản trị cơ sở MS SQL

Có kiến thức hỗ trợ và hướng dẫn người dùng

Ngành nghề: CNTT - Phần mềm

Kinh nghiệm: 3 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh