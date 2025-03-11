Tuyển Lập trình viên CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 31 Phan Huy Ích, P.15,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

- Xử lý các vấn đề liên quan đến mạng máy tính, mạng nội bộ, phần cứng, phần mềm,...

- Khắc phục xử lý các sự cố máy tính, máy in, máy chấm công, mạng, camera giám sát,...

- Giám sát và duy trì hệ thống mạng

- Lên kế hoạch bảo trì, nâng cấp hệ thống, thiết bị định kỳ

- Quản lý, kiểm tra và bảo quản các thiết bị, hệ thống trong Công ty

- Hỗ trợ nhân viên mới set up máy, cài đặt phần mềm hỗ trợ công việc

- Triển khai phần mềm Jira

- Các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

- Nam (độ tuổi từ 23- 30 tuổi)

- Có 1- 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

- Khả năng chịu được áp lực công việc và khả năng làm việc nhóm tốt

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan

- Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt

- Thời gian làm việc: T2-T6 (8h15-17h45) nghỉ trưa 1 tiếng 30 phút, Thứ 7: 8h30-12h30

Quyền Lợi Được Hưởng

- Được hưởng mức lương cạnh tranh theo năng lực làm việc, được tăng lương thường kỳ theo chính sách của trung tâm.

- Thu nhập: 9-12 triệu/tháng (Thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm)

- Có thưởng theo năng suất, thưởng quý, năng lực dựa trên kết quả làm việc, vv..

- Được hưởng các chính sách hỗ trợ, thưởng lễ tết theo quy định của trung tâm, các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định công ty.

- Nghỉ phép 12 ngày/năm.

- Được làm việc trong môi trường cực kỳ thân thiện, khuyến khích nhân viên phát triển tiềm năng.

- Được training nâng cao kiến thức và kỹ năng làm việc.

- Đi du lịch, nghỉ mát theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

