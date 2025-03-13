Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đặng Gia Trang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đặng Gia Trang
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Lầu 1, Tòa nhà TSA, 77 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quân Tân Bình, HCM, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
– Tối ưu hình ảnh sản phẩm trên website và hình ảnh quảng cáo Gooogle Adwords.
- Lập kế hoạch, phân tích và triển khai từ khóa SEO cho website.
- Triển khai bài viết blogs trên Web.
– Hỗ trợ chụp ảnh sản phẩm (trong trường hợp thiếu tư liệu).
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Chuyên ngành Truyền thông/Thương hiệu/Digital/Marketing tại các trường Đại học. Ưu tiên trường khối ngành kinh tế hoặc sinh viên có niềm yêu thích và định hướng phát triển Content/ Marketing
– Ưu tiên các bạn sinh viên năm 3 - năm 4 có thể đi làm fulltime từ thứ hai đến thứ sáu (có thể linh động xin off khi bận học)
– Có laptop cá nhân
– Thực tập tối thiểu 3 tháng
– Trách nhiệm, làm việc có kế hoạch
– Thích thú với việc nghiên cứu và ứng dụng cái mới, ứng dụng công nghệ vào công việc
– Khả năng học hỏi nhanh, có hiểu biết về ứng dụng công nghệ
– Có đam mê với Marketing
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đặng Gia Trang Thì Được Hưởng Những Gì
– Chưa hỗ trợ phụ cấp và lương thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đặng Gia Trang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
