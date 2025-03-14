Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Một Thành Viên Ngôi Sao Cineplex BHD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 5, Vincom Mega Mall Thảo Điền, 161 Võ Nguyên Giáp

Mô Tả Công Việc Lập trình viên

1.Hệ thống CNTT tại Rạp

Cài đặt vận hành hệ thống các máy chủ HeadOffice

Vận hành thống mạng tại HeadOffice

Quản trị vận hành hệ thống DC, DNS,DHCP ,Users ,GPO.

Cài đặt vận hành hệ thống Hotline/TDA – CMC.

Cài đặt, theo dõi hệ thống phần mềm Head Office-Vista: giám sát, xử lý lỗi, đảm bảo hệ thống phần mềm HO-Vista hoạt động 100%.

Kiểm tra theo dõi hệ thống BookingOnline của Công Ty: BHDS App,Web ,Kiosk.v.v

Hỗ trợ đối tác xử lý các giao dịch lỗi không thành công : Zalopay, MoMo, VNPay,.v.v…

Thực hiện việc kiểm tra định kỳ tất cả thiết bị hệ thống tại cụm rạp và Datacenter

2. Hệ Thống VISTA – KẾ TOÁN

Tạo mã hàng hóa, nhà cung cấp, ẩn hiện các nút key theo yêu cầu.

Tạo và set giá cho Items, Combo, Pricecard.

Gia hạn các chương trình theo yêu cầu.

Thực hiện xử lý các yêu cầu công việc khác của quản lý khi có yêu cầu

3. Trách Nhiệm Hành Chính

Cập nhật và báo cáo tiến độ cho trưởng bộ phận về các sự cố,công việc theo ngày,tuần,tháng và quý.

Quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến hệ thống IT.

Chuẩn bị các báo cáo định kỳ về tình trạng hoạt động của hệ thống IT, các sự cố đã giải quyết, và các dự án đang triển khai khi có yêu cầu.

Theo dõi và quản lý tài sản công nghệ thông tin của công ty, bao gồm việc kiểm kê, bảo trì và cập nhật danh sách tài sản, đảm bảo các thiết bị IT được sử dụng hiệu quả và bảo quản tốt.

Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo các hoạt động hành chính diễn ra suôn sẻ

4. Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên nghành Công Nghệ Thông Tin.

Kinh nghiệm:ít nhất2 năm với vị trí tương đương .

Kiến thức nghành :Quản trị mạng, Kỹ thuật máy tính. Công nghệ phần mềm Hệ thống thông tin. Truyền thông và mạng máy tính. An toàn thông tin. Có chứng chỉ CCNA,MCSA là một lợi thế.

Ngoại ngữ:Tiếng Anh. Có khả năng đọc hiểu tài liệu và giao tiếp cơ bản.

Có thể di chuyển các rạp khác khi có yêu cầu

Tại Công ty TNHH Một Thành Viên Ngôi Sao Cineplex BHD Thì Được Hưởng Những Gì

Được ký HĐLĐ chính thức.

Chế độ BHXH, Công Đoàn.

Lương Thưởng các dịp Lễ Tết

Được tặng vé xem phim miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Một Thành Viên Ngôi Sao Cineplex BHD

