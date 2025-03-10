Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tòa HH2 Bắc Hà, P. Nhân Chính,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Phát triển hệ thống ERP của công ty gồm các phân hệ : quả lý nhân sự/ quản lý sản xuất , kho hàng , bảo hành trên 2 nền tảng web và mobi
Thành thạo các công nghện: Mongoose , nodejs , experssjs ,rabbitMQ
Thành thạo các công cụ ,Git , npm
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có trên 1 năm kinh nghiệm
Phân tích thiết kê đưa giải pháp
Nắm vững về javascript es5 & restful API
Biết cấu hình và cách sản phẩm deploy sản phẩm
Có hiểu biết về Docker ,AWS, ( lambda, ECS , dynamdb)
Kỹ năng Teamwork tốt
Có hiểu biết về mô hình Agile/scrum, centos7, pm2, redis
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT,BHTN
Được hưởng các chính sách phúc lợi tho quy định của công ty
Được đạo tạo , nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Môi trường làm việc , đồng nghiệp trẻ trung thân thiện , luôn có sự hỗ trợ nhau trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX
