Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa HH2 Bắc Hà, P. Nhân Chính,Hà Nội

Phát triển hệ thống ERP của công ty gồm các phân hệ : quả lý nhân sự/ quản lý sản xuất , kho hàng , bảo hành trên 2 nền tảng web và mobi

Thành thạo các công nghện: Mongoose , nodejs , experssjs ,rabbitMQ

Thành thạo các công cụ ,Git , npm

Có trên 1 năm kinh nghiệm

Phân tích thiết kê đưa giải pháp

Nắm vững về javascript es5 & restful API

Biết cấu hình và cách sản phẩm deploy sản phẩm

Có hiểu biết về Docker ,AWS, ( lambda, ECS , dynamdb)

Kỹ năng Teamwork tốt

Có hiểu biết về mô hình Agile/scrum, centos7, pm2, redis

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT,BHTN

Được hưởng các chính sách phúc lợi tho quy định của công ty

Được đạo tạo , nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Môi trường làm việc , đồng nghiệp trẻ trung thân thiện , luôn có sự hỗ trợ nhau trong công việc

