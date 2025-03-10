Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa HH2 Bắc Hà, P. Nhân Chính,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Phát triển hệ thống ERP của công ty gồm các phân hệ : quả lý nhân sự/ quản lý sản xuất , kho hàng , bảo hành trên 2 nền tảng web và mobi
Thành thạo các công nghện: Mongoose , nodejs , experssjs ,rabbitMQ
Thành thạo các công cụ ,Git , npm

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trên 1 năm kinh nghiệm
Phân tích thiết kê đưa giải pháp
Nắm vững về javascript es5 & restful API
Biết cấu hình và cách sản phẩm deploy sản phẩm
Có hiểu biết về Docker ,AWS, ( lambda, ECS , dynamdb)
Kỹ năng Teamwork tốt
Có hiểu biết về mô hình Agile/scrum, centos7, pm2, redis

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT,BHTN
Được hưởng các chính sách phúc lợi tho quy định của công ty
Được đạo tạo , nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Môi trường làm việc , đồng nghiệp trẻ trung thân thiện , luôn có sự hỗ trợ nhau trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 55 Ngách 99/110 Định Công Hạ, Tổ 16, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

