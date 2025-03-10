Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH An Ninh An toàn Thông tin CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH An Ninh An toàn Thông tin CMC
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH An Ninh An toàn Thông tin CMC

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH An Ninh An toàn Thông tin CMC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 15, tòa CMC Tower, số 11 Duy Tân,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Business Analyst có trách nhiệm làm việc với khách hàng (nội bộ, bên ngoài) để phát triển các giải pháp cho các vấn đề. Cụ thể:
Thu thập thông tin, viết tài liệu, quản lý các yêu cầu; tổ chức các cuộc họp; nghiên cứu tính khả thi/phù hợp, và là cầu nối giữa các nhóm chức năng và nhóm kỹ thuật
Hỗ trợ phân tích thị trường, phân tích sản phẩm tương đương.
Phân tích và làm rõ các yêu cầu của khách hàng.
Phân tích và đưa ra mô hình, giải pháp dựa trên yêu cầu đã thu thập được
Viết các tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ phần mềm, tài liệu đặc tả trường hợp sử dụng (usecase); thiết kế giao diện mẫu (prototype)
Tư vấn trên góc độ nghiệp vụ dựa vào các phân tích và nghiên cứu của mình.
Truyền đạt nội dung, hỗ trợ các thành viên dự án, quản lý dự án để làm rõ yêu cầu của khách hàng cần đáp ứng.
Tài liệu hóa hướng dẫn hệ thống.
Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ cho người dùng sử dụng sản phẩm và xử lý sự cố khi vấn đề xảy ra.
Hỗ trợ quản lý backlog sản phẩm, đề xuất ưu tiên các công việc thực hiện
Nghiên cứu đưa ra mô hình đánh giá hiệu quả sử dụng của các tính năng sản phẩm
Các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí BA hoặc các vị trí tương đương.
Từng có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong vị trí lập trình viên Backend
Có kinh nghiệm hỗ trợ quản lý đội nhóm
Có kiến thức, am hiểu về phát triển phần mềm
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT là lợi thế
Kỹ năng phân tích vấn đề
Kỹ năng phân tích thiết kế phần mềm, thiết kế hệ thống thông tin
Kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng hội họp, trao đổi thông tin
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng thuyết trình
Kỹ năng giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH An Ninh An toàn Thông tin CMC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập năm: 13 – 14 tháng (dựa trên mức độ hoàn thành công việc và thời gian gắn bó chính thức)
Du lịch năm, team building, quà tặng trung thu, quà tặng ngày lễ
Thưởng sinh nhật Tập đoàn, lễ Tết
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm sức khỏe cho CBNV gắn bó
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại bệnh viện uy tín.
Thời gian làm việc: 08h00 – 17h30 (nghỉ trưa 1h30p), từ Thứ 2 đến Thứ 6.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH An Ninh An toàn Thông tin CMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH An Ninh An toàn Thông tin CMC

CÔNG TY TNHH An Ninh An toàn Thông tin CMC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 15, Tòa Nhà CMC, Số 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

