Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần AVPlus làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Am hiểu và tham mưu với SM/PM về thiết bị trong hệ thống của các dự án được giao.

- Hỗ trợ và giám sát quá trình lắp đặt hệ thống theo kịch bản giải pháp thiết kế.

- Thực hiện kết nối, cấu hình thiết bị và lập trình hệ thống theo kịch bản thiết kế.

- Bảo hành, bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật hệ thống khi gặp sự cố liên quan đến lập trình.

- Quản lý các thiết bị phục vụ cho công việc.

- Báo cáo công việc hằng ngày theo quy định

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: từ 23- 30 tuổi, giới tính nam.

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương

- Tốt nghiệp Đại học các khoa điện - điện tử, tự động hóa, điện tử viễn thông, CNTT.

- Tự tin, kỹ năng giao tiếp tốt, tác phong nhanh nhẹn.

Tại Công ty Cổ phần AVPlus Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 10 -15tr + (thỏa thuận theo năng lực)).

- Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

- Nghỉ CN, nghỉ Lễ Tết theo quy định,12 ngày phép năm, tổ chức du lịch và party hàng năm.

- Được đào tạo thêm về chuyên môn trong quá trình làm việc.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.(thưởng lễ, tết, hiếu hỉ, sinh nhật...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần AVPlus

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.