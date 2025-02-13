Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế- Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế- Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế- Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Lập trình viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế- Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 3, Sun Grand Ancora, 3 Lương Yên, P. Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia triển khai tích hợp dữ liệu hệ thống với các sản phẩm phần mềm sẵn có (PERN: PostgreSQL, Express, React, NodeJS- Flutter, Mulesoft, Redis, OracleDB, Salesforce )
Nghiên cứu tài liệu thiết kế tích hợp dữ liệu.
Chủ động trao đổi ý kiến/quan điểm và đề xuất phương pháp triển khai hiệu quả/hợp lý.
Thực hiện các công việc lập trình theo yêu cầu của tài liệu thiết kế tích hợp dữ liệu theo phân công.
Sửa lỗi chương trình (bug fixing) trong quá trình lập trình
Bàn giao sản phẩm lập trình theo phân công.
Tham gia giai đoạn kiểm thử và bàn giao hệ thống tích hợp với các sản phẩm phần mềm sẵn có (PERN: PostgreSQL, Express, React, NodeJS- Flutter, Mulesoft, Redis, OracleDB, Salesforce )
Hỗ trợ khách hàng xử lý sự cố trong quá trình chạy thử nghiệm
Sửa lỗi chương trình trong quá trình chạy thử nghiệm
Tham gia viết tài liệu chuyển giao kỹ thuật theo nội dung được phân công.
Tham gia công tác phát triển sản phẩm mới và hệ thống vận hành mới
Tham gia công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới
Thực hiện các công việc lập trình theo yêu cầu của tài liệu thiết kế sản phẩm mới theo phân công.
Sửa lỗi chương trình (bug fixing) trong quá trình lập trình.
Tham gia phát triển hệ thống vận hành sản phẩm mới
Hỗ trợ khách hàng xử lý sự cố trong quá trình triển khai.
Tham gia quản lý chất lượng sản phẩm và hệ thống vận hành mới theo quy trình yêu cầu
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu bắt buộc:
Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan
Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên lập trình Python hoặc Java
Có kinh nghiệm hoặc hiểu biết cơ bản về lập trình ứng dụng (API)
Có kiến thức về cơ sở dữ liệu nắm rõ một trong các loại các sở dữ liệu Oracle,Sql Server, MySql..
Có kiến thức về phân tích và thiết kế hướng đối tượng (object oriented analysis and design)
Sử dụng thành thạo công cụ quản lý phiên bản(Git, SVN...)
Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề, linh hoạt trong công việc và xử lý các vấn đề phát sinh
Yêu cầu ưu tiên:
Có hiểu biết về tiêu chuẩn và giao thức bảo mật API
Có khả năng đọc hiểu tài liệu phân tích thiết kế; có khả năng phân tích thiết kế phần mềm
Có khả năng thiết kế API và hiểu biết về các nguyên tắc thiết kế.
Sử dụng các công cụ quản lý API như Swagger, Postman, hoặc các nền tảng quản lý API như AWS API Gateway hoặc Azure API Management
Có kinh nghiệm về cơ sở dữ liệu và cách tương tác với chúng thông qua API, bao gồm SQL và NoSQL
Có kinh nghiệm làm việc và hiểu biết về Salesforce, Mulesoft là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế- Chi Nhánh Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thương lượng và cạnh tranh căn cứ theo năng lực.
Các khoản hỗ trợ: ăn trưa, máy tính, điện thoại, gửi xe,...
Thưởng: Thưởng Lễ, Tết, Thưởng kinh doanh, Thưởng lợi nhuận, Thưởng dự án, Thưởng KPI, Commission,...tùy theo mỗi vị trí
Chế độ nâng lương: đánh giá, điều chỉnh 1 lần/ năm.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Phúc lợi khác: Bảo hiểm sức khỏe GMS-care; Khám sức khỏe định kỳ; Du lịch; Teambuilding, ...
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Nghỉ phép: tối thiểu 12 ngày phép/năm, chính sách nghỉ phép tăng thêm theo level
Phát triển nghề nghiệp: Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn được cấp chứng chỉ CNTT Quốc tế miễn phí; tiếp cận những công nghệ mới nhất; Cơ hội tham gia các dự án với các đối tác lớn và cộng tác với những chuyên gia hàng đầu; Cơ hội khẳng định năng lực bản thân và thăng tiến trong sự nghiệp.
Được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, cởi mở và tôn trọng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế- Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế- Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Quản Lý Quốc Tế- Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Phòng 302, Tầng 3, Tòa nhà Centre Point, số 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

