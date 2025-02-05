Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Các công việc khác được cấp trên giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có trên 3 năm kinh nghiệm lập trình PHP;

- Có kinh nghiệm và hiểu biết chuyên sâu về một hoặc nhiều framework (Laravel, CodeIgniter, Zend, Symfony...);

- Có khả năng làm front-end với HTML, CSS, JS. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với VueJS/React;

- Có khả năng tự nghiên cứu và tích hợp các 3rd party lib, sdk, API vào hệ thống;

- Có khả năng theo dõi và tối ưu các vấn đề của: Server layer, Database layer, Client layer...

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13 và thưởng kinh doanh cuối năm;

- Đánh giá lương 2 lần/năm hoặc đánh giá đột xuất với các thành viên xuất sắc;

- Thưởng các ngày lễ Tết;

- Phụ cấp đi lại (tính theo khoảng cách từ nhà đến công ty);

- Thưởng kết nối: thưởng 1-10 triệu cho bất cứ ai khi giới thiệu được bạn bè, người quen vào công ty;

- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước, 12 ngày phép/năm;

- Hưởng lương làm thêm theo hệ số quy định của pháp luật;

- Sức khỏe của mọi người chính là sức khỏe của công ty: Khám sức khỏe thường niên và bảo hiểm sức khỏe nâng cao (PTI) cho mỗi thành viên;

- Thời gian làm việc linh hoạt: làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 & chủ nhật.Vì sao bạn nên chọn AI&T:

- Văn hóa công ty giản dị, chân thành, đồng nghiệp là các senior sẵn sàng giúp đỡ, có nhiều "đất" để phát triển bản thân;

- Với 20 năm tuổi đời và đặc thu chuyên nhận các dự án trọn gói, AI&T có tích lũy đầy đủ về kiến thức chuyên môn; cộng thêm sự hỗ trợ tận tâm từ bộ phận back-office, sẽ giúp các bạn có được môi trường làm việc tốt nhất, yên tâm theo đuổi đam mê kỹ thuật của mình;

- Đào tạo: Các khóa học udemy kết hợp với on- job training (tham gia vào các dự án: performance, securities, autotest ...);

- Ghi nhận năng lực kịp thời (đánh giá 1 năm 2 lần);

- Được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, macbook/laptop đời mới nhất, 2 màn hình... để nâng cao hiệu quả làm việc;

- Đãi ngộ nâng cao cho các thành viên có khả năng phát huy tiếng Nhật trong công việc;

- Công việc và nghỉ ngơi luôn được chú trọng cân bằng:

+ Du lịch hằng năm;

+ Các hoạt động event thường xuyên: sinh nhật hàng tháng, các ngày lễ lớn nhỏ (8/3,20/10,1/6,...);

+ Văn phòng hiện đại: Bàn ghế rộng rãi, các khu vực ăn uống, khu vực nghỉ ngơi thoải mái và tách biệt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á

