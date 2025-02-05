Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á

Lập trình viên

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Các công việc khác được cấp trên giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có trên 3 năm kinh nghiệm lập trình PHP;
- Có kinh nghiệm và hiểu biết chuyên sâu về một hoặc nhiều framework (Laravel, CodeIgniter, Zend, Symfony...);
- Có khả năng làm front-end với HTML, CSS, JS. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với VueJS/React;
- Có khả năng tự nghiên cứu và tích hợp các 3rd party lib, sdk, API vào hệ thống;
- Có khả năng theo dõi và tối ưu các vấn đề của: Server layer, Database layer, Client layer...

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13 và thưởng kinh doanh cuối năm;
- Đánh giá lương 2 lần/năm hoặc đánh giá đột xuất với các thành viên xuất sắc;
- Thưởng các ngày lễ Tết;
- Phụ cấp đi lại (tính theo khoảng cách từ nhà đến công ty);
- Thưởng kết nối: thưởng 1-10 triệu cho bất cứ ai khi giới thiệu được bạn bè, người quen vào công ty;
- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước, 12 ngày phép/năm;
- Hưởng lương làm thêm theo hệ số quy định của pháp luật;
- Sức khỏe của mọi người chính là sức khỏe của công ty: Khám sức khỏe thường niên và bảo hiểm sức khỏe nâng cao (PTI) cho mỗi thành viên;
- Thời gian làm việc linh hoạt: làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 & chủ nhật.Vì sao bạn nên chọn AI&T:
- Văn hóa công ty giản dị, chân thành, đồng nghiệp là các senior sẵn sàng giúp đỡ, có nhiều "đất" để phát triển bản thân;
- Với 20 năm tuổi đời và đặc thu chuyên nhận các dự án trọn gói, AI&T có tích lũy đầy đủ về kiến thức chuyên môn; cộng thêm sự hỗ trợ tận tâm từ bộ phận back-office, sẽ giúp các bạn có được môi trường làm việc tốt nhất, yên tâm theo đuổi đam mê kỹ thuật của mình;
- Đào tạo: Các khóa học udemy kết hợp với on- job training (tham gia vào các dự án: performance, securities, autotest ...);
- Ghi nhận năng lực kịp thời (đánh giá 1 năm 2 lần);
- Được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, macbook/laptop đời mới nhất, 2 màn hình... để nâng cao hiệu quả làm việc;
- Đãi ngộ nâng cao cho các thành viên có khả năng phát huy tiếng Nhật trong công việc;
- Công việc và nghỉ ngơi luôn được chú trọng cân bằng:
+ Du lịch hằng năm;
+ Các hoạt động event thường xuyên: sinh nhật hàng tháng, các ngày lễ lớn nhỏ (8/3,20/10,1/6,...);
+ Văn phòng hiện đại: Bàn ghế rộng rãi, các khu vực ăn uống, khu vực nghỉ ngơi thoải mái và tách biệt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG CHÂU Á

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thạnh Mỹ Lợi, Q2 , TP.Hcm

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-lap-trinh-vien-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job321895
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Lập trình viên FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần The First One
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần The First One làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần The First One
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH QuestX
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH QuestX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH QuestX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Star Invest Việt Nam
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Star Invest Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công ty CP Star Invest Việt Nam
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 31 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QOV
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH QOV làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH QOV
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hưng Yên Còn 9 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Hạn nộp: 26/10/2025
Phú Thọ Nghệ An Vĩnh Phúc Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Hạn nộp: 31/10/2025
Thanh Hóa Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Tuyển Kỹ sư vật liệu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Hải Phòng Còn 92 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Hạn nộp: 24/10/2025
Quảng Nam Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Lập trình viên FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần The First One
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần The First One làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần The First One
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH QuestX
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH QuestX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH QuestX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN IIG VIỆT NAM
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Ngọc Diệp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Ngọc Diệp
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DIQIT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 22 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DIQIT VIỆT NAM
20 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SMIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SMIT
10 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Edulive Toàn Cầu
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên Chi Nhánh Miền Bắc - Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiếp Vận Gemadept làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Chi Nhánh Miền Bắc - Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiếp Vận Gemadept
9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Mazii Job làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Mazii Job
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Tổng Công Ty Phát Triển Hạ Tầng Và Đầu Tư Tài Chính Việt Nam Công Ty Cổ Phần làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Tổng Công Ty Phát Triển Hạ Tầng Và Đầu Tư Tài Chính Việt Nam Công Ty Cổ Phần
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Công Nghệ Truyền Thông Việt Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Công Nghệ Truyền Thông Việt Phát
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ EZCLOUD TOÀN CẦU
Tới 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần Techainer làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Techainer
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Dấu Cộng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Dấu Cộng
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMCOLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AMCOLAB
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO - CHI NHÁNH HÀ NỘI
18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ Phần Giải Pháp và Ứng Dụng Doanh Nghiệp Netbase làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Công ty Cổ Phần Giải Pháp và Ứng Dụng Doanh Nghiệp Netbase
20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRUNG THƯỢNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRUNG THƯỢNG
14 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN NEXAR làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NEXAR
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 75 - 95 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
75 - 95 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ Phần Giải Pháp và Ứng Dụng Doanh Nghiệp Netbase làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ Phần Giải Pháp và Ứng Dụng Doanh Nghiệp Netbase
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 19 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
14 - 19 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ Phần Giải Pháp và Ứng Dụng Doanh Nghiệp Netbase làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu Công ty Cổ Phần Giải Pháp và Ứng Dụng Doanh Nghiệp Netbase
20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH HOHAMA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH HOHAMA VIỆT NAM
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần ITS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu Công ty cổ phần ITS GLOBAL
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ Phần Giải Pháp và Ứng Dụng Doanh Nghiệp Netbase làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty Cổ Phần Giải Pháp và Ứng Dụng Doanh Nghiệp Netbase
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Lập trình viên Tổng Công Ty Mạng Lưới Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tổng Công Ty Mạng Lưới Viettel
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Chi Nhánh Miền Bắc - Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiếp Vận Gemadept làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Chi Nhánh Miền Bắc - Công Ty TNHH Một Thành Viên Tiếp Vận Gemadept
9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên IVY Construction Co., Ltd, làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 27 Triệu IVY Construction Co., Ltd,
Tới 27 triệu Chưa có kinh nghiệm