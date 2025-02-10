Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 170 Ngọc Khánh,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Phát triển và duy trì các phần mềm
Thiết kế và xây dựng các ứng dụng
Phân tích yêu cầu và đề xuất giải pháp phần mềm phù hợp
Tối ưu hóa quy trình quản lý dự án thông qua việc áp dụng công nghệ thông tin
Hỗ trợ đào tạo và hướng dẫn người dùng sử dụng các phần mềm quản lý
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tích hợp hiệu quả các hệ thống phần mềm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức cơ bản về lập trình, cơ sở dữ liệu và phát triển phần mềm
Hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm và các phương pháp quản lý dự án
Có khả năng tư duy logic và giải quyết vấn đề tốt
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả
Có kiến thức cơ bản về quản lý dự án là một lợi thế
Sẵn sàng học hỏi và cập nhật các công nghệ mới trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và bất động sản
Được đào tạo về quy trình, nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng mềm
Chế độ lương thưởng cạnh tranh, đánh giá năng lực định kỳ để tăng lương
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Môi trường làm việc trẻ trung, cơ hội thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
