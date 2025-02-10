Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 170 Ngọc Khánh,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và duy trì các phần mềm

Thiết kế và xây dựng các ứng dụng

Phân tích yêu cầu và đề xuất giải pháp phần mềm phù hợp

Tối ưu hóa quy trình quản lý dự án thông qua việc áp dụng công nghệ thông tin

Hỗ trợ đào tạo và hướng dẫn người dùng sử dụng các phần mềm quản lý

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tích hợp hiệu quả các hệ thống phần mềm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc các ngành liên quan

Có kiến thức cơ bản về lập trình, cơ sở dữ liệu và phát triển phần mềm

Hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm và các phương pháp quản lý dự án

Có khả năng tư duy logic và giải quyết vấn đề tốt

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả

Có kiến thức cơ bản về quản lý dự án là một lợi thế

Sẵn sàng học hỏi và cập nhật các công nghệ mới trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và bất động sản

Được đào tạo về quy trình, nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng mềm

Chế độ lương thưởng cạnh tranh, đánh giá năng lực định kỳ để tăng lương

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Môi trường làm việc trẻ trung, cơ hội thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG THÀNH ĐÔ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin