Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 5A Đường Số 3, An Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào các dự án nghiên cứu và phát triển sản phẩm điện tử gia dụng thông minh
Lập trình và phát triển các hệ thống nhúng sử dụng các vi điều khiển như ESP32, STM32, Arduino
Thiết kế và phát triển mạch in (PCB) bằng phần mềm KiCad
Tích hợp các giao tiếp như SPI, I2C, UART, CAN
Hỗ trợ thử nghiệm, kiểm tra và hiệu chỉnh các sản phẩm trong giai đoạn phát triển
Cộng tác với các bộ phận liên quan để đưa ra giải pháp tối ưu cho sản phẩm
Địa điểm: 5A đường số 3, An Phú, Quận 2, HCM
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện tử, Tự động hóa, Cơ điện tử, Cơ khí chế tạo... hoặc các ngành khác liên quan
Có kiến thức cơ bản về lập trình C/C++ cho vi điều khiển
Hiểu biết về các dòng vi điều khiển như ESP32, STM32, Arduino
Có kinh nghiệm thiết kế mạch PCB cơ bản, ưu tiên biết sử dụng KiCad
Khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng anh
Nhiệt tình, ham học hỏi, sẵn sàng thử thách trong môi trường nghiên cứu và phát triển sản phẩm
Ngành nghề: Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa, Điện / Điện tử / Điện lạnh
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện tử, Tự động hóa, Cơ điện tử, Cơ khí chế tạo... hoặc các ngành khác liên quan
Có kiến thức cơ bản về lập trình C/C++ cho vi điều khiển
Hiểu biết về các dòng vi điều khiển như ESP32, STM32, Arduino
Có kinh nghiệm thiết kế mạch PCB cơ bản, ưu tiên biết sử dụng KiCad
Khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng anh
Nhiệt tình, ham học hỏi, sẵn sàng thử thách trong môi trường nghiên cứu và phát triển sản phẩm

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 5A,đường số 3,Phường An Phú,Tp Thủ Đức,Tp HCM

