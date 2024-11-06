Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tham gia vào các dự án nghiên cứu và phát triển sản phẩm điện tử gia dụng thông minh

Lập trình và phát triển các hệ thống nhúng sử dụng các vi điều khiển như ESP32, STM32, Arduino

Thiết kế và phát triển mạch in (PCB) bằng phần mềm KiCad

Tích hợp các giao tiếp như SPI, I2C, UART, CAN

Hỗ trợ thử nghiệm, kiểm tra và hiệu chỉnh các sản phẩm trong giai đoạn phát triển

Cộng tác với các bộ phận liên quan để đưa ra giải pháp tối ưu cho sản phẩm

Địa điểm: 5A đường số 3, An Phú, Quận 2, HCM

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện tử, Tự động hóa, Cơ điện tử, Cơ khí chế tạo... hoặc các ngành khác liên quan

Có kiến thức cơ bản về lập trình C/C++ cho vi điều khiển

Hiểu biết về các dòng vi điều khiển như ESP32, STM32, Arduino

Có kinh nghiệm thiết kế mạch PCB cơ bản, ưu tiên biết sử dụng KiCad

Khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng anh

Nhiệt tình, ham học hỏi, sẵn sàng thử thách trong môi trường nghiên cứu và phát triển sản phẩm

Ngành nghề: Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa, Điện / Điện tử / Điện lạnh

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh