Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
- Hồ Chí Minh:
- 5A Đường Số 3, An Phú, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia vào các dự án nghiên cứu và phát triển sản phẩm điện tử gia dụng thông minh
Lập trình và phát triển các hệ thống nhúng sử dụng các vi điều khiển như ESP32, STM32, Arduino
Thiết kế và phát triển mạch in (PCB) bằng phần mềm KiCad
Tích hợp các giao tiếp như SPI, I2C, UART, CAN
Hỗ trợ thử nghiệm, kiểm tra và hiệu chỉnh các sản phẩm trong giai đoạn phát triển
Cộng tác với các bộ phận liên quan để đưa ra giải pháp tối ưu cho sản phẩm
Địa điểm: 5A đường số 3, An Phú, Quận 2, HCM
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện tử, Tự động hóa, Cơ điện tử, Cơ khí chế tạo... hoặc các ngành khác liên quan
Có kiến thức cơ bản về lập trình C/C++ cho vi điều khiển
Hiểu biết về các dòng vi điều khiển như ESP32, STM32, Arduino
Có kinh nghiệm thiết kế mạch PCB cơ bản, ưu tiên biết sử dụng KiCad
Khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng anh
Nhiệt tình, ham học hỏi, sẵn sàng thử thách trong môi trường nghiên cứu và phát triển sản phẩm
Ngành nghề: Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa, Điện / Điện tử / Điện lạnh
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ Thì Được Hưởng Những Gì
