Tuyển Lập trình viên TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH MẠNG ISPACE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 240 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Lập trình viên

Giảng dạy các môn học theo tiến độ và chương trình của iSPACE dưới sự phân công của lãnh đạo Khoa;

Tham gia xây dựng chương trình đào tạo và ra đề thi, coi thi, chấm thi theo quy định;

Thực hiện việc quản lý sinh viên, quản lý lớp học, và sử dụng tài nguyên theo quy định của iSPACE;

Tham gia các hoạt động chuyên môn: Họp chuyên môn, Workshop, hội thảo, hướng dẫn sinh viên làm đề tài NCKH,… và các hoạt động chuyên môn khác theo phân công của lãnh đạo Khoa.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên khối ngành Công nghệ thông tin.

Yêu thích công tác giảng dạy, có kỹ năng sư phạm và truyền đạt tốt

Có thể giảng dạy và có kinh nghiệm trong một vài môn sau: Lập trình các ngôn ngữ C++, Java, C#, HTML/CSS/Javascript, Python; Các nền tảng NodeJS, ReactJS, Angular, Spring MVC, Spring Boot, .NetCore;

Hiểu biết về cơ sở dữ liệu, quy trình phát triển phần mềm;

Có khả năng đọc – hiểu tài liệu bằng tiếng Anh;

Tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm, yêu nghề, thân thiện, dễ hòa đồng với sinh viên, CBNV;

Đam mê học hỏi, tìm tòi, sáng tạo, sẵn sàng chia sẻ kiến thức.

Ưu tiên:

Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hoặc chứng chỉ sư phạm nghề.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các dự án thực tế.

Có các chứng chỉ quốc tế về Công nghệ thông tin.

Làm việc ở vị trí tương đương tại các trường, trung tâm đào tạo.

Quyền Lợi

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp;

Có mức thu nhập hấp dẫn (trả theo năng lực).

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN… theo quy định của Nhà nước;

Được hỗ trợ tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ;

Cách Thức Ứng Tuyển

