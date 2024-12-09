Tuyển Ngân hàng Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 1A Vũ Phạm Hàm, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Hoàn tất thủ tục hồ sơ cho khách hàng khi mở thẻ tín dụng

• Thu nhận, kiểm tra hồ sơ của khách hàng

• Đến gặp khách hàng theo lịch hẹn và địa điểm theo lịch trình

• Kiểm tra hồ sơ khách hàng, hướng dẫn kí và bổ sung khi chưa đủ hồ sơ

• Báo cáo kết quả hồ sơ cho teamlead

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chờ Bằng

Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

Hồ sơ khách chốt sẵn từ đội ngũ telesale

•Lương cơ bản: 4.960.000 triệu + hoa hồng

• Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ khi ký HĐLĐ.

• Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13.

• Được đi du lịch hàng năm.

• Đào tạo kỹ năng giao tiếp, và kỹ năng nghiệp vụ.

• Team building hằng năm, chính sách lương rõ ràng.

• Xây dựng được nhiều mối quan hệ

• Làm việc trong môi trường gắn kết, hỗ trợ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam

