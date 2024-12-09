Tuyển Ngân hàng Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại Bellsystem24 VietNam
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- số 1A Vũ Phạm Hàm, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Hoàn tất thủ tục hồ sơ cho khách hàng khi mở thẻ tín dụng
• Thu nhận, kiểm tra hồ sơ của khách hàng
• Đến gặp khách hàng theo lịch hẹn và địa điểm theo lịch trình
• Kiểm tra hồ sơ khách hàng, hướng dẫn kí và bổ sung khi chưa đủ hồ sơ
• Báo cáo kết quả hồ sơ cho teamlead
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chờ Bằng
Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì
Hồ sơ khách chốt sẵn từ đội ngũ telesale
•Lương cơ bản: 4.960.000 triệu + hoa hồng
Lương cơ bản: 4.960.000 triệu + hoa hồng
• Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ khi ký HĐLĐ.
• Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13.
• Được đi du lịch hàng năm.
• Đào tạo kỹ năng giao tiếp, và kỹ năng nghiệp vụ.
• Team building hằng năm, chính sách lương rõ ràng.
• Xây dựng được nhiều mối quan hệ
• Làm việc trong môi trường gắn kết, hỗ trợ
•Lương cơ bản: 4.960.000 triệu + hoa hồng
Lương cơ bản: 4.960.000 triệu + hoa hồng
• Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ khi ký HĐLĐ.
• Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13.
• Được đi du lịch hàng năm.
• Đào tạo kỹ năng giao tiếp, và kỹ năng nghiệp vụ.
• Team building hằng năm, chính sách lương rõ ràng.
• Xây dựng được nhiều mối quan hệ
• Làm việc trong môi trường gắn kết, hỗ trợ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI