Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THEDAILY làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THEDAILY
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THEDAILY

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THEDAILY

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 78F

- TT9 Khu Đô Thị Văn Phú

- Phú La

- Hà Đông

- Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Tư vấn bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội: Shopee, Tiktokshop, Facebook…
Tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng
Phối hợp cùng các bộ phận xử lý các công việc khác được giao khác

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung thực, cẩn thận
Có trách nhiệm với công việc
Có khả năng học hỏi và nắm bắt công việc nhanh

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THEDAILY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 21.000đ/h (part time)
Thưởng nhiều: Thưởng nóng + Thưởng năng suất + Thưởng NV xuất sắc + Thưởng chuyên cần…
Lương/Thưởng/Trợ cấp rõ ràng, minh bạch, không chậm trễ
Một số chế độ đãi ngỗ khác: Bốc thăm quà tặng hàng tháng, thưởng tết...
Đồ ăn vặt trong giờ để nhân viên bổ sung năng lượng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THEDAILY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THEDAILY

CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THEDAILY

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: CL21, L21-20, khu C Hòa Bình, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội

