Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THEDAILY làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 78F - TT9 Khu Đô Thị Văn Phú - Phú La - Hà Đông - Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Tư vấn bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội: Shopee, Tiktokshop, Facebook…

Tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng

Phối hợp cùng các bộ phận xử lý các công việc khác được giao khác

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung thực, cẩn thận

Có trách nhiệm với công việc

Có khả năng học hỏi và nắm bắt công việc nhanh

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THEDAILY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 21.000đ/h (part time)

Thưởng nhiều: Thưởng nóng + Thưởng năng suất + Thưởng NV xuất sắc + Thưởng chuyên cần…

Lương/Thưởng/Trợ cấp rõ ràng, minh bạch, không chậm trễ

Một số chế độ đãi ngỗ khác: Bốc thăm quà tặng hàng tháng, thưởng tết...

Đồ ăn vặt trong giờ để nhân viên bổ sung năng lượng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THEDAILY

