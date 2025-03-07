Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THEDAILY làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THEDAILY
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 78F
- TT9 Khu Đô Thị Văn Phú
- Phú La
- Hà Đông
- Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Tư vấn bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội: Shopee, Tiktokshop, Facebook…
Tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng
Phối hợp cùng các bộ phận xử lý các công việc khác được giao khác
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trung thực, cẩn thận
Có trách nhiệm với công việc
Có khả năng học hỏi và nắm bắt công việc nhanh
Có trách nhiệm với công việc
Có khả năng học hỏi và nắm bắt công việc nhanh
Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THEDAILY Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 21.000đ/h (part time)
Thưởng nhiều: Thưởng nóng + Thưởng năng suất + Thưởng NV xuất sắc + Thưởng chuyên cần…
Lương/Thưởng/Trợ cấp rõ ràng, minh bạch, không chậm trễ
Một số chế độ đãi ngỗ khác: Bốc thăm quà tặng hàng tháng, thưởng tết...
Đồ ăn vặt trong giờ để nhân viên bổ sung năng lượng
Thưởng nhiều: Thưởng nóng + Thưởng năng suất + Thưởng NV xuất sắc + Thưởng chuyên cần…
Lương/Thưởng/Trợ cấp rõ ràng, minh bạch, không chậm trễ
Một số chế độ đãi ngỗ khác: Bốc thăm quà tặng hàng tháng, thưởng tết...
Đồ ăn vặt trong giờ để nhân viên bổ sung năng lượng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THEDAILY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI