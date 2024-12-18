Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Bánh Đồng Tiến làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công ty Bánh Đồng Tiến
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/02/2025
Công ty Bánh Đồng Tiến

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty Bánh Đồng Tiến

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 77 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phản hồi thông tin khách hàng trên các kênh quản lý ngay khi nhận được,
- Tiếp nhận và xử lí các đơn hàng thông qua phương thức bán hàng Online,
- Đầu mối tiếp nhận hotline, các thông tin phàn nàn khiếu nại của khách hàng và chủ động xử lý/trình cấp trên để xin ý kiến thực hiện,
- Thu thập & phân tích thông tin từ dữ liệu thu thập qua các lần tương tác với khách hàng và báo cáo/ chuyển tiếp phòng ban liên quan để cải thiện nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, tuổi từ 23 đến 27, tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên,
- Xử lý tình huống linh hoạt và Comment khách hàng tinh tế,
- Viết tiếng Anh tốt

Tại Công ty Bánh Đồng Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
- Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp
- Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Bánh Đồng Tiến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Bánh Đồng Tiến

Công ty Bánh Đồng Tiến

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 75-77- 79 Phan Đăng Lưu, P.Hoà Cường Nam, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

